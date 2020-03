Le Litanie di San Giuseppe furono approvate da San Pio X nel 1909. Pio XI con decreto del 21 marzo 1935 ha applicato alla loro recita cinque anni di indulgenza ogni volta ed un’indulgenza plenaria se la recita delle Litanie, dei versicoli e dell’orazione è ripetuta ogni giorno per un mese intero. Recitiamo devotamente queste Litanie avendo nella mente e nel cuore le parole di Santa Teresa d’Avila: «Io non mi ricordo d’averlo sinora pregato di cosa, ch’egli abbia lasciato di farla. E cosa meravigliosa il dire le molte grazie che m’ha fatte Dio per mezzo di questo santo, ed i pericoli onde m’ha liberata, così nel corpo, come nell’anima. Agli altri santi par che abbia concesso il Signore di soccorrere in una sola necessità; questo santo si prova per esperienza che soccorre in tutte; e che vuole il Signore darci ad intendere che sì come in terra gli volle star soggetto, così fa in cielo in quanto il santo gli domanda. Ciò han veduto per esperienza altre persone, a cui diceva io che si raccomandassero a lui. Vorrei persuadere a tutti che fossero divoti di questo santo, per la grande esperienza che ho de’ gran favori ch’egli ottiene da Dio. Non ho conosciuta persona che gli faccia particolar servitù, che non la veda sempre più nelle virtù avanzarsi. Da molti anni nel giorno della sua festa io gli chieggo una grazia, e sempre la vedo adempita. Chiedo per amor di Dio, che chi non lo crede, voglia provarlo» (Vita, cap. 6).

Kyrie, eléison.

Christe, eléison.

Kyrie, eléison.

Christe, audi nos.

Christe, exáudi nos.

Pater de cælis Deus, miserére nobis.

Fili, Redémptor mundi, Deus, miserére nobis.

Spíritus Sancte, Deus, miserére nobis.

Sancta Trínitas, unus Deus, miserére nobis.

Sancta María, ora pro nobis.

Sancte Ioseph, ora pro nobis.

Proles David ínclita, ora pro nobis.

Lumen Patriarcharum, ora pro nobis.

Dei Genetrícis Sponse, ora pro nobis.

Custos pudice Vírginis, ora pro nobis.

Filii Dei nutrície, ora pro nobis.

Christi defénsor sédule, ora pro nobis.

Almae Familiae praeses, ora pro nobis.

Ioseph iustíssime, ora pro nobis.

Ioseph castíssime, ora pro nobis.

Ioseph prudentíssime, ora pro nobis.

Ioseph fortíssime, ora pro nobis.

Ioseph obedientíssime, ora pro nobis.

Ioseph fidelíssime, ora pro nobis.

Spéculum patiéntiae, ora pro nobis.

Amátor paupertátis, ora pro nobis.

Exémplar opíficum, ora pro nobis.

Domésticae vitae decus, ora pro nobis.

Custos vírginum, ora pro nobis.

Familiárum cólumen, ora pro nobis.

Solácium miserórum, ora pro nobis.

Spes aegrotántium, ora pro nobis.

Patróne moriéntium, ora pro nobis.

Terror daémonum, ora pro nobis.

Protéctor sanctae Ecclésiae, ora pro nobis.

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, parce nobis, Dómine.

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, exáudi nos, Dómine.

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserére nobis.



V. Constítuit eum dóminum domus suae.

R. Et príncipem omnis possesiónis suae.



Orémus.

Deus, qui ineffábili providéntia beátum Ioseph sanctíssimae Genetrícis tuae sponsum elígere dignátus es: praesta, quaesumus; ut, quem protectórem venerámur in terris, intercessórem habére mereámur in caelis: Qui vivis et regna in saecula saeculorum.

R. Amen.

Signore, pietà.

Cristo, pietà.

Cristo, ascoltaci.

Cristo esaudiscici.

Padre celeste, Dio, abbi pietà di noi.

Figlio, Redentore del mondo, Dio, abbi pietà di noi.

Spirito Santo, Dio, abbi pietà di noi.

Santa Trinità, unico Dio, abbi pietà di noi.

Santa Maria, prega per noi.

San Giuseppe, prega per noi.

Inclito figlio di Davide, prega per noi.

Luce dei Patriarchi, prega per noi.

Sposo della Madre di Dio, prega per noi.

Custode purissimo della Vergine, prega per noi.

Nutrizio del Figlio di Dio, prega per noi.

Sollecito difensore di Cristo, prega per noi.

Capo della Sacra Famiglia, prega per noi.

Giuseppe giustissimo, prega per noi.

Giuseppe castissimo, prega per noi.

Giuseppe prudentissimo, prega per noi.

Giuseppe fortissimo, prega per noi.

Giuseppe obbedientissimo, prega per noi.

Giuseppe fedelissimo, prega per noi.

Esempio di pazienza, prega per noi.

Amante della povertà, prega per noi.

Modello dei lavoratori, prega per noi.

Decoro della vita domestica, prega per noi.

Custode dei vergini, prega per noi.

Sostegno delle famiglie, prega per noi.

Conforto dei miseri, prega per noi.

Speranza dei malati, prega per noi.

Patrono dei morenti, prega per noi.

Terrore dei demoni, prega per noi.

Protettore della Santa Chiesa, prega per noi.

Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, perdonaci, o Signore.

Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, esaudiscici, o Signore.

Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi.



V. Lo costituì signore della sua casa.

R. E principe di tutti i suoi beni.



Preghiamo

O Dio, che con ineffabile provvidenza ti degnasti di eleggere il beato Giuseppe a Sposo della tua Santissima Madre, concedi che, come lo veneriamo protettore in terra, così meritiamo d’averlo intercessore nei cieli. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.

R. Amen.

