Novena a San Gennaro dal 25 marzo al 2 aprile.

Riceviamo da messatridentinanapoli.wordpress.com e con piacere rilanciamo.

Il Coetus fidelium «San Gaetano & Sant’Andrea Avellino» si associa all’invito dei Coetus fidelium della Campania (qui la pagina Facebook). Il momento è grave: più che mai occorre pregare!



Cari Amici,

Stiamo vivendo un tempo drammatico sotto molteplici punti di vista, sanitario, politico, economico. L’arma più potente che abbiamo per contrastare l’avanzare del virus e delle forze del male è la preghiera. Per questo motivo i Coetus fidelium della Campania hanno deciso di unirsi spiritualmente in preghiera, nono solo attraverso il Santo Rosario, ma anche recitando ogni giorno, a partire da domani, mercoledì 25 marzo, fino a giovedì 2 aprile, una Novena al glorioso San Gennaro, Patrono di Napoli e della Campania. Tutti gli amici e i lettori sono cordialmente invitati ad aderire a questa iniziativa. Non si prevedono dirette Facebook: basta che ognuno si impegni con il Signore e con San Gennaro a recitare ogni giorno, in qualunque momento, la seguente preghiera, tratta dal formulario della Messa di San Gennaro del proprio della Chiesa di Napoli.





Salve potens urbis rector,

Salve pater et protector,

Ianuari, patriae.



Tu qui fidem Iesu Christi

Confitendo, suscepisti

Lauream martyrii,



Ad agonem usque mortis

Triumphasti athleta fortis

De tormentis asperis.



Caput Christo iam sacratum,

Flore aeterno coronatum,

Praebuisti gladio.



Gloriosum tot portentis,

Tot praeclarum monumentis

Nomen tuum canimus.



Celebremus exultantes,

Collaudemus venerantes

Nostrae signum fidei.



Tu, nos inter, in ferventi,

Mirabiliter loquenti

Vivis adhuc sanguine.



Iure Custos qui vocaris,

Fauste tegis et tutaris

Moenia Neapolis.



Christo phialam ostendis,

Quo placato, nos defendis

Tuo patrocinio.



Quotquot imminent flagella,

Motus terrae, pestem, bella,

Famem, citus comprime.



Tolle dexteram et saevi

Ignes, cineres Vesevi

Arce, exstingue, contere.



Dux ad astra nobis datus,

Apud Christum advocatus,

Ipse nos refrigeres.



Sancta Trinitas laudetur

Quae Neapolim tuetur

Ianuarii sanguine. Amen

