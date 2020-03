«Ora anche i modernisti non hanno più le chiese ed è tempo di mostrare ai fedeli cos’è la Tradizione»

(Aggiunge una richiesta in più nei post correlati. Ti suggeriamo di attivare la Cache HTML.)

Stampa il contenuto dell'articolo. (Aggiunge una richiesta in più nei post correlati. Ti suggeriamo di attivare la Cache HTML.)

Connect on Linked in

Foto di Free-Photos da Pixabay

Intervista al presidente di Radio Spada, Piergiorgio Seveso:

RS: Eccoci bloccati a casa per il coronavirus. Raccontiamo ai lettori quali sono le nostre proposte?

PS: In questi tempi di severo e forzoso ritiro dal mondo si deve esser capaci di volgere al meglio la situazione: formazione, informazione, meditazione. E ovviamente e soprattutto preghiera.

RS: Entriamo nello specifico.

PS: Premettetemi di cominciare dalla registrazione di un dato di fatto tanto singolare quanto evidente: il gran marasma del contagio ha tolto le chiese persino ai modernisti.

RS: La sentenza attribuita a sant’Atanasio “Loro hanno le chiese [gli edifici], noi abbiamo la Fede“, non vale più nel suo senso pieno?

PS: La gerarchia vaticansecondista le ha chiuse. Ha prontamente eseguito la serrata del culto. E ora che anche i modernisti sono fuori dalle chiese, è tempo di mostrare ai fedeli cos’è la Tradizione e la Verità cattolica tutta intera. In più – nella catastrofe – si ha maggior tempo per farlo.

RS: Parliamo degli strumenti.

PS: Le Edizioni Radio Spada hanno stampato una cinquantina di libri sui più svariati argomenti. C’è l’imbarazzo della scelta: la materia per fermarsi e formarsi non manca di certo, basta volerlo. Ricordo inoltre che sono appena usciti tre libri di successo Risorgimento: Guerra alla Chiesa, Coronavirus. Il contagio della paura, i corpi, le anime e il richiestissimo Breve Apologia del Cristianesimo, contro gli increduli dei nostri giorni. Le spedizioni sono attive!

RS: Poi c’è RS-Encyclopædia.

PS: Più di 200 tra sezioni e sottosezioni e oltre 2000 articoli sui più vasti temi: anche qui non c’è che da scegliere. Basta guardare l’indice dell’Enciclopedia per farsene un’idea. Ore e ore di lettura, video, audio, materiali di ogni genere. Dalla scienza ai miracoli, dalla crisi nella Chiesa alla letteratura, dagli studi sociali alla Dottrina, dalla bioetica alla storia e così via. Lo dico ai lettori: prendetene a piene mani e diffondete!

RS: Il momento è propizio.

PS: Assolutamente sì. Poi ovviamente ci sono tutti i canali social di RS. C’è il blog: http://www.radiospada.org; Telegram: https://t.me/Radiospada; Instagram: https://instagram.com/radiospada; Twitter: https://twitter.com/RadioSpada; YouTube: https://youtube.com/user/radiospada; Facebook: https://facebook.com/radiospadasocial; VK: https://vk.com/radiospada. Ricordo anche che il Tesseramento è aperto. Per avere informazioni c’è la pagina dedicata.

RS: Insomma: di scuse per lamentarsi della noia non ce ne sono.

PS: Non in casa Radio Spada.

Condividi o invia per email E-mail

Stampa



Tweet