(Aggiunge una richiesta in piĂą nei post correlati. Ti suggeriamo di attivare la Cache HTML.)

Stampa il contenuto dell'articolo. (Aggiunge una richiesta in piĂą nei post correlati. Ti suggeriamo di attivare la Cache HTML.)

Connect on Linked in

In relazione alla recente emergenza coronavirus riferisce, tra l’altro, l’AGI:

Con 137 voti a favore e 53 contrari, il Parlamento ungherese ha dato il via libera alla legge che concede ampi poteri al premier Viktor Orban. […] L’esecutivo di Orban potrĂ ora governare attraverso decreti per tutto il tempo che resterĂ in vigore lo stato d’emergenza decretato l’11 marzo, superando la prevista approvazione dei parlamentari.

Condividi o invia per email E-mail

Stampa



Tweet