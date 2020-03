Pia Società: 7 marzo – primo sabato – Rosario nazionale in streaming contro epidemia fisica e spirituale (ore 18)

(Aggiunge una richiesta in più nei post correlati. Ti suggeriamo di attivare la Cache HTML.)

Stampa il contenuto dell'articolo.

+++ Il 7 marzo, primo sabato del mese, alle ore 18, è indetto dalla Pia Società della Beata Vergine del Rosario e dei SS. Bartolomeo e Sebastiano il Santo Rosario nazionale in streaming, con diretta dalla pagina di Radio Spada. Il Rosario sarà offerto per le intenzioni espresse alla fondazione della Pia Società e in particolare contro l’epidemia fisica e spirituale che colpisce l’Italia e il mondo intero.

Ricordiamo che essendo la preghiera il cardine di questa Pia Società, soprattuto ci si associa recitando almeno la terza parte del Santo Rosario (cinque misteri) ogni giorno secondo le intenzioni esposte, pur senza pena di peccato in caso di mancanza. I misteri gaudiosi si dicono il lunedì e il giovedì, quelli dolorosi il martedì e il venerdì e quelli gloriosi il mercoledì, il sabato e la domenica, secondo la Tradizione della Chiesa.

Chiediamo di dare una mano nella diffusione della notizia! +++

