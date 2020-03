Processione con la reliquia della Santa Croce ad Albano Laziale

Dal sito del Distretto Italiano della Fraternità Sacerdotale San Pio X riprendiamo con piacere la cronaca della funzione celebrata ieri per impetrare da Dio la cessazione della pandemia.

Per i membri della comunità di Albano si è svolta nel parco del Priorato una processione tempore mortalitatis et pestis, in tempo di epidemia e pestilenza.

Tale funzione è prevista dal Rituale romano su modello delle processioni delle rogazioni, ma con invocazioni specifiche aggiunte nelle litanie dei santi e speciali orazioni. Oltre a chiedere la liberazione dal flagello, si invoca la misericordia di Dio per i peccati che hanno meritato il castigo. Si invoca in particolare il santo martire Sebastiano, così potente nell’intercessione contro le saette dell’epidemia. L’ultima orazione richiede a Dio esplicitamente che distolga da noi la malattia, perché “i cuori dei mortali sappiano che tali flagelli provengono dalla tua indignazione, e per la tua misericordia cessano”. Una visione ben lontana da quella odierna, per il quale Dio non punisce nessuno e la pestilenza sembra sfuggire ai disegni della Provvidenza. Nella concezione cattolica, Dio è prima Causa di tutto, e nulla sfugge al suo dominio: gli stessi mali fisici come la malattia devono servire al vero bene dei suoi figli, quello spirituale, e manifestano la potenza di Dio tanto nel loro sorgere quanto nello spegnersi.

Durante questa funzione è stata portata in processione la reliquia della Santa Croce, secondo un buon costume: tale vessillo è scudo contro i mali anche temporali, e allontana da noi l’indignazione divina: il ricordo infatti del sacrificio cruento del Calvario non può non indurre il Padre celeste a fermare gli strali della sua giustizia, che è essa stessa strumento di misericordia sul mondo colpevole.



(da fsspx.it)

I testi liturgici impiegati nella toccante cerimonia, contenuti nel Rituale Romanum

