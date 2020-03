[QUARANTENA] Scaricate il libretto Messa per bambini!

(Aggiunge una richiesta in più nei post correlati. Ti suggeriamo di attivare la Cache HTML.)

La nostra Monnicraft ci mette a disposizione uno strumento per avvicinare i bambini alla Messa di sempre, allenando al contempo la memoria e la scrittura.

In questo periodo difficile, aggravato per noi cattolici dall’impossibilità di poter assistere alla santa Messa, vorrei donarvi uno strumento utile per i vostri bambini.

Si tratta di un libretto plastificato sulla santa Messa; i bambini potranno seguire tutti i momenti importanti, imparandoli man mano, e ripassare con un pennarello da lavagna (cancellabile) le scritte.

