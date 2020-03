🔴 Sindaci e governatori italiani scrivono alla Germania: “Se UE non dimostrerà di esistere, cesserà di esistere”. Ecco il testo:

Connect on Linked in

Una lettera aperta – trasversale rispetto agli schieramenti politici – inviata alla Frankfurter Allgemeine Zeitung da sindaci e governatori italiani: un testo che suona come un’ultima chiamata per tentare di scongiurare una rottura alle porte (“Oggi l’Unione europea non ha i mezzi per reagire alla crisi in modo unitario. E se non dimostrerĂ di esistere, cesserĂ di esistere“). Tra i firmatari: l’eurodeputato Carlo Calenda (Azione, gruppo S&D), Stefano Bonaccini (governatore dell’Emilia-Romagna), Giovanni Toti ( governatore della Liguria), il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro, quelli di Genova Marco Bucci, di Milano Beppe Sala, di Bergamo Giorgio Gori, di Bologna Virginio Merola, di Brescia Emilio del Bono, di Padova Sergio Giordani e di Siracusa Francesco Italia.

Da AdnKronos ed altri, ecco alcuni estratti del testo con grassettature nostre:

“Cari amici tedeschi con il coronavirus la storia è tornata in Occidente. Dopo trent’anni in cui l’unica cosa rilevante è stata l’economia, oggi la sfida torna ad essere, come in passato, politica, culturale e umana. La prima sfida riguarda l’esistenza stessa dell’Unione Europea. Oggi l’Unione europea non ha i mezzi per reagire alla crisi in modo unitario. E se non dimostrerĂ di esistere, cesserĂ di esistere“.

“Per questo – continuano – nove Stati europei (tra cui Italia, Francia, Spagna e Belgio) hanno proposto l’emissione di Eurobond per far fronte alla crisi. Non si chiede la mutualizzazione dei debiti pubblici pregressi, ma di dotare l’Unione Europea di risorse sufficienti per un grande ‘rescue plan’ europeo, sanitario, economico e sociale, gestito dalle istituzioni europee”.

I firmatari puntano il dito contro L’Aja, la capitale che finora ha fatto da frontrunner del fronte ‘rigorista’: “L’Olanda – scrivono ancora – capeggia un gruppo di Paesi che si oppone a questa strategia e la Germania sembra volerla seguire. L’Olanda è il paese che attraverso un regime fiscale ‘agevolato’, sta sottraendo da anni risorse fiscali da tutti i grandi paesi europei. A farne le spese sono i nostri sistemi di welfare e dunque i nostri cittadini piĂą deboli. Quelli che oggi sono piĂą colpiti dalla crisi. L’atteggiamento dell’Olanda è a tutti gli effetti un esempio di mancanza di etica e solidarietĂ . SolidarietĂ che molti Paesi europei vi hanno dimostrato dopo la guerra e fino alla riunificazione“.

“Il debito della Germania dopo il 1945 – ricordano – era di 29,7 miliardi di marchi di allora. La Germania non avrebbe mai potuto pagare. Nel 1953 a Londra, ventuno Paesi (tra cui Francia, Italia, Spagna e Belgio) consentirono alla Germania di dimezzare il debito e di dilazionare i pagamenti del debito restante. In questo modo, la Germania potĂ© evitare il default“.

“Di quella decisione dell’Italia – proseguono – siamo ancora oggi convinti e orgogliosi. Lo ripetiamo: in questo caso, con gli “Eurobond” dedicati al Coronavirus, non si cancelleranno o mutualizzeranno i debiti pregressi. Cari amici tedeschi, la memoria aiuta a prendere le decisioni giuste..Il vostro posto è con i grandi paesi europei. Il vostro posto è con l’Europa delle Istituzioni, dei valori di libertĂ e solidarietĂ . Non al seguito di piccoli egoismi nazionali. Dimostriamo insieme che l’Europa è piĂą forte di chi la vuole debole”.

