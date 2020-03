[SPADAKITCHEN] Crema di broccoli con semi di sesamo

(Aggiunge una richiesta in più nei post correlati. Ti suggeriamo di attivare la Cache HTML.)

Oggi, per la rubrica “Ricette di magro”, vi propongo la crema di broccoli con semi di sesamo, una buonissima vellutata. E’ priva di panna (anche se, volendo, potete aggiungerla), quindi è piuttosto leggera ma resa saporita dal brodo e dai porri. Il tocco in più, sia a livello visivo che di gusto, è costituito dai semi di sesamo tostati. Quindi, non vi resta che provarla!

DOSI: 4 persone

DIFFICOLTA’: Bassa

PREPARAZIONE: 15 minuti

COTTURA: 20 minuti

COSTO: Basso

INGREDIENTI:

1 kg di broccoli

1 cipolla

1 porro

2 cucchiai di olio EVO

1 l di brodo vegetale

1 cucchiaio di semi di sesamo

Sale q.b.

PREPARAZIONE:

Prima di tutto, mondate i broccoli e divideteli a cimette, dopodiché lavateli sotto l’acqua corrente e tagliateli in pezzi più piccoli. Poi sbucciate la cipolla, lavatela e tritatela. Pulite anche il porro privandolo delle foglie esterne, spuntate le radici e la parte verde più dura, lavatelo accuratamente e tagliatelo a rondelle sottili.

Ora, fate scaldare l’olio in un tegame capiente, unitevi la cipolla ed il porro e fateli appassire per qualche minuto, mescolando senza farli colorire. Poi aggiungete i broccoli ed il brodo.

A questo punto, coprite con un coperchio, portate ad ebollizione, poi abbassate il fuoco e continuate la cottura per circa 15 minuti, mescolando di tanto in tanto con un cucchiaio di legno.

Passato questo tempo, frullate il tutto con il minipimer, aggiustate di sale e mescolate.

Poi fate tostare i semi di sesamo per qualche minuto in un tegamino di ghisa o di acciaio inossidabile caldo, a fuoco dolce, mescolando continuamente con un cucchiaio di legno, fino a quando risulteranno leggermente dorati. Infine, lasciateli raffreddare, spargeteli sulla crema di broccoli e servitela ben calda.

Alla prossima ricetta,

