La “veggente” Mirjana annuncia che non avrà più apparizioni il 2 del mese (con nostro commento)

Mariusz Musiał / Public domain

Dilaga il virus, gli ospedali tracimano, le libertà personali sono limitate, l’economia è stagnante.

E, nel momento in cui la gospa (che, ribadiamo, NON è Maria SS., vedere in proposito questo ampio dossier) dovrebbe essere più vicina ai suoi seguaci, che accade? Le apparizioni del 2 di ogni mese a Mirjana finiscono. Insomma: la gospa, ancora una volta, “funziona” all’esatto contrario di Maria SS.

I cattolici avevano appena finito di indignarsi per la sospensione del culto pubblico e per la chiusura delle piscine di Lourdes, fatti vissuti come una privazione del conforto soprannaturale… et violà viene pure a concludersi l’abituale apparizione di Mirjana, che raccoglieva folle considerevoli.

A dare la notizia sono diversi siti.

Scrive Aleteia, grassettature nostre:

Non arriveranno più i tradizionali messaggi (…) alla veggente (…). Lo ha comunicato lei stessa. Ma era già noto che non sarebbero durati per sempre. […]

Eppure l’appuntamento del 2 di ogni mese, era ormai considerato da migliaia di fedeli in tutto il mondo, un punto di riferimento spirituale. In centinaia, ogni volta, accompagnavano Mirjana alla croce sulla collina delle apparizioni, e assistevano con lei, alla presunta apparizione.

Ogni volta Mirjana scriveva, al termine dello stato estatico in cui cadeva per alcuni minuti, il messaggio che le avrebbe lasciato la Vergine, orientato alla conversione dei non credenti. Spesso una sorta di appello, una sollecitazione. Perché la Madonna avrebbe stoppato questi messaggi, non è dato saperlo.

Commentano i “Papaboys“:

E’ per lo meno ‘incredibile’ quello che è accaduto oggi, al termine dell’apparizione alla veggente Mirjana del 18 marzo 2020 (una volta ll’anno quest’apparizione straordinaria, nel giorno del compleanno della veggente, ed un giorno il mondo – dicono i veggenti – scoprirà perchè). Di sicuro che il messaggio comunicato fa molto riflettere. […]

Da un gruppo facebook affidabile, quello degli amici di Medjugorje di Varese, giunge questa conferma ulteriore. Ho parlato con Mirjana e suo marito Marko e ho avuto conferma che la Madonna ha detto alla veggente che NON LE APPARIRA’ PIÙ AL 2 DUE DI OGNI MESE ma di non avere paura perché rimarrà ancora vicino a protezione di ognuno di noi… forza e coraggio […]

