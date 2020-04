🔴 Il coronavirus è una bomba sulle finanze vaticane. Card. Bertello: “Serie ripercussioni”

(Aggiunge una richiesta in più nei post correlati. Ti suggeriamo di attivare la Cache HTML.)

Foto di Steve Buissinne da Pixabay

La situazione pandemica ha colpito le finanze vaticane al punto da far emettere al Governatorato un memo in cui si lasciano intendere tagli a voci di bilancio. Pare che alcuni contratti a tempo inderteminato – riferisce Il Messaggero – non saranno più rinnovati e si fa cenno a blocchi nelle assunzioni e promozioni.

Si parla insomma di un piano draconiano che dovrebbe investire i costi variabili, dal momento che sui fissi non si può agire.

Nella lettera protocollata del Card. Bertello non si usano mezze misure: “l’attuale emergenza sanitaria Covid-19 sta avendo a livello globale serie ripercussioni e le avrà ancora di più nei prossimi tempi anche sulla realtà economica e finanziaria della Santa Sede e dello Stato della Città del Vaticano“.

