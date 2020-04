🔴 Mille controlli per le strade ma a Bologna la salita di San Luca viene imbrattata con scritte blasfeme

Connect on Linked in

Foto di gustavozini da Pixabay

Le città sono piene di pattuglie che osservano movimenti e registrano i nomi degli automobilisti, addirittura su un canale televisivo non è mancata una diretta dall’elicottero della guardia di finanza che, con zelo statolatrico, andava a seguire un singolo uomo disperso in una sconfinata spiaggia, il tutto condito con l’accalorata cronaca della fuga del malcapitato. Sì, siamo al trash in volo dai mezzi di Stato.

In questo clima orwelliano c’è però chi esce serenamente e trova pure il tempo e il modo di imbrattare con scritte blasfeme la scalinata più cara ai bolognesi, la devota salita alla Basilica della Vergine di San Luca. Le foto di questi gesti le potete trovare abbondantemente nella rete (anche su quotidiani online), qui non le riproduciamo per non dare ulteriore pubblicità a questi poveretti.

