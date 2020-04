🔴 Video: prete (tradizionalista) polacco chiarisce alla polizia che dirà Messa. Punto. E così fa.

(Aggiunge una richiesta in piĂą nei post correlati. Ti suggeriamo di attivare la Cache HTML.)

In Italia è un gran frignare: mezzi appelli, video-accuse del tutto intempestive e chiacchiere, tante chiacchiere.

Discorso diverso per un prete polacco intento a celebrare all’aria aperta una Messa Tridentina. A darne notizia è The Remnant (che ha realizzato l’edizione tradotta in inglese del video) e Gloria.tv che l’ha ripreso.

Secondo quanto si apprende, il prete sarebbe giĂ nei guai col suo vescovo perchĂ© intende smettere “di presiedere l’Eucarestia”, per poter celebrare la Messa di sempre.

“Cosa indendete farci? Ci volete sparare?“, ha chiesto il sacerdote ai poliziotti, aggiungendo: “Signori, la Messa doveva cominciare alle 7, voi siete in servizio, anche io. Andate con Dio.”

Nessuna aggressivitĂ , massima serenitĂ : i poliziotti se ne sono andati lasciando ai pochi fedeli presenti la possibilitĂ di assistere. Quando sono passati vicino all’altare, il prete ha detto loro: “Dovreste inchinarvi davanti all’altare di Dio. Siete tutti battezzati. Lo dovreste sapere.” Poi la Messa è cominciata.

Qui per il video.

