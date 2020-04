Ascolta la seconda puntata de L’Alabarda: “Cattolici nel lockdown. Istruzioni per l’uso”

(Aggiunge una richiesta in più nei post correlati. Ti suggeriamo di attivare la Cache HTML.)

Torna L’Alabarda , il podcast di Radio Spada dedicato alla critica politica e all’agitazione culturale.

Lorenzo Nicola Roselli, accompagnato da Piergiorgio Seveso, raccontano questo mese di chiusura in casa, di privazione dei Sacramenti e di timore per un’epidemia di una portata e dirompenza sconosciuta alle generazioni degli ultimi cent’anni.

Accanto a loro, per capire di più su questo lockdown ma, soprattutto su questo virus, è presente il dottor Domenico Sambataro, reumatologo all’Università di Catania e collaboratore di Radio Spada, curatore d’eccezione del nostro instant book Coronavirus. Il contagio della paura, i corpi, le anime.





Il podcast è disponibile sulla piattaforma Spreaker e su YouTube

