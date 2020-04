(Aggiunge una richiesta in più nei post correlati. Ti suggeriamo di attivare la Cache HTML.)

Foto di PublicDomainPictures da Pixabay

Bergoglio era probabilmente di buon umore quando qualche tempo fa ha ricevuto un gruppo di seminaristi scozzesi che, immancabilmente, lo hanno omaggiato con una bottiglia di whisky: «Questa è la vera acqua santa!», avrebbe esclamato.

Pare – riferisce il Daily Mail – che in seguito il Collegio scozzese abbia ricevuto la richiesta del Vaticano di far sparire quel passaggio registrato in un video.

Al seguito del gruppo di giovani era presente un giornalista che stava realizzando un documentario.

