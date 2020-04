Covid-19, le femministe pro-aborto “schedano” medici e ospedali

da ilgiornale.it



Sulla piattaforma “Obiezione respinta” le attiviste pro-aborto pubblicano l’elenco dei nominativi dei medici obiettori e delle strutture dove non √® possibile praticare l’interruzione di gravidanza a causa dell’emergenza sanitaria. FdI: “Chiediamo oscuramento immediato”

L’emergenza¬†coronavirus¬†ha messo in ginocchio la sanit√† italiana. I reparti degli ospedali sono stati ridisegnati per fronteggiarla e le prestazioni sanitarie non urgenti sono state sospese.

√ą una situazione che non ha precedenti. √ą il prezzo per sconfiggere il virus. E cos√¨ anche per le donne che scelgono di ricorrere all’interruzione di gravidanza le cose si complicano. Lo denunciano le attiviste pro-choice di¬†Non una di meno¬†sulla piattaforma “Obiezione respinta”. “Gi√† di norma, in Italia, non √® facile abortire. L’emergenza sanitaria in corso aggrava la situazione: alcuni ospedali hanno dovuto ridurre gli accessi e ci sono stati segnalati ospedali in cui il servizio di interruzione volontaria di gravidanza √® stato ridotto o trasferito”.

Nasce da qui l’idea di “monitorare lo stato del servizio” per “fornire punti di riferimento e aiuto a chi intende abortire”. Come? Mettendo il rete le segnalazioni delle donne che sono riuscite o meno a praticare l’interruzione della gravidanza. Un modo per aiutare le utenti ad orientarsi o una caccia alle streghe? Entrambe le cose. Nella mappa di “Obiezione respinta” i servizi vengono contrassegnati con un bollino. Verde: adeguato. Rosso: non adeguato. L’aggiornamento avviene in tempo reale attraverso le segnalazioni via Telegram delle utenti. Il risultato √® una specie di lista di proscrizione delle strutture dove l’aborto farmacologico √® stato sospeso o dove quello chirurgico non √® garantito. Delle farmacie dove non √® stato possibile acquistare la pillola del giorno dopo. E soprattutto dei nominativi dei¬†medici obiettori.

Ogni voce √® corredata dal commento di chi ha effettuato la segnalazione. Sul conto di un medico obiettore di Varese si legge: “Obiettore di coscienza che mi ha fatto passare un’orrenda giornata”. E ancora, a proposito di una dottoressa di Ferrara: “Ha iniziato una paternale infinita sull’aborto e ribadito pi√Ļ volte di essere molto religiosa e un’obiettrice di coscienza”. Di una dottoressa di Milano scrivono: “Mi sono rivolta a lei in seguito alla rottura del preservativo quando avevo vent’anni, cio√® quindici anni fa: prima di indirizzarmi al pronto soccorso mi ha fatto la classica ramanzina ed √® stato bruttissimo perdere tempo prezioso sentendosi giudicare da una donna pi√Ļ grande”.

C’√® poi la sezione dedicata ai¬†consultori, alcuni classificati con il bollino rosso solo perch√© la prescrizione della pillola del giorno dopo √® arrivata “dopo una lunga sgridata e l’insistenza sull’utilizzo di anticoncezionali ormonali”. Oppure perch√© la ginecologa ha fatto “le solite ramanzine sulla contraccezione, sulle scelte e sulle alternative all’interruzione della gravidanza”. Sulla questione √® intervenuta la deputata di Fratelli d’Italia¬†Augusta Montaruli: “√ą vergognoso che in un momento di emergenza come questo ci siano siti che schedano con nomi e cognomi i medici obiettori e le strutture che hanno sospeso le interruzioni di gravidanza per far fronte all’emergenza coronavirus”.

“I medici scesi in trincea – continua la parlamentare – hanno bisogno di tutto il nostro sostegno, non di vedersi sbattuti su di un sito come mostri disumani”. La deputata ha segnalato l’iniziativa sia al Ministero della Salute che a quello dell’Interno, chiedendo che “questo sito della vergogna venga oscurato quanto prima”. “Siamo stanchi – conclude – di questo femminismo pericoloso ed antistorico”.





