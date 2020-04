[DIFUNDE TU FE CATOLICA] Aniversario de la Muerte de Santa Bernardita Soubirous (Vidente de Nuestra Señora de Lourdes)

(Aggiunge una richiesta in più nei post correlati. Ti suggeriamo di attivare la Cache HTML.)

Nota di Radio Spada: continua come sempre la sua collaborazione con Radio Spada il carissimo amico Juan Diego Ortega Santana, titolare del blog sicutoves.blogspot.com. Si tratta della prima rubrica radiospadista dedicata al pubblico spagnolo e ispanofono che ci segue da anni con grande simpatia ed affetto. Un sentito ringraziamento all’amico Juan Diego, vero cattolico integrale, che in molte occasioni ci ha testimoniato il suo affetto e la sua stima. Pregate per Lui. Buona lettura! (Piergiorgio Seveso)

Nota de Radio Spada: Continúa como siempre su colaboración con Radio Spada el muy querido amigo Juan Diego Ortega Santana, propietario del blog sicutoves.blogspot.com. Esta es la primera columna de radiospadistas dedicada a la audiencia española e hispana que nos ha estado siguiendo durante años con gran simpatía y afecto. Un sincero agradecimiento a mi amigo Juan Diego, un verdadero católico integral, que en muchas ocasiones ha sido testigo de su afecto y estima. ¡Ora por él! ¡Feliz lectura! (Piergiorgio Seveso)

Aniversario de la Muerte de Santa Bernardita Soubirous (Vidente de Nuestra Señora de Lourdes)

En un día como hoy, el 16 de Abril de 1879, a la edad de 35 años, y después de 12 años de Profesión Religiosa, moría a este mundo para nacer en el Cielo Santa Bernardita Soubirous. Sus últimas palabras fueron: “La he visto otra vez… ¡Qué hermosa es! Madre, ruega por mí que soy pecadora” Los funerales de Bernardita fueron notables. Las palabras que corrieron en boca de todos fueron: “La Santa ha muerto”. Inhumada en la Capilla de San José en el Convento de San Gilrard de Nevers que abrieron las hermanas para que la muchedumbre de toda Francia viniera y rezar ante el cuerpo de Santa Bernardita donde ocurrió milagros de conversiones y curas milagrosas. La Pastorcita de Tarbes fue canonizada por la Santa Iglesia el 8 de Diciembre de 1933, por el Papa Pío XI, en el día de la Inmaculada Concepción. Cuando su cuerpo fue exhumado lo encontraron intacto, tal y como hoy aún lo podemos ver, en un relicario de cristal, en la Capilla de las Hermanas de la Caridad de San Gilrard de Nevers.

Santa Bernardita se llevaría consigo tres Secretos que le confió Nuestra Señora; providencialmente, a pocos meses de su muerte, otra Vidente, Melanie Calvat, daba a conocer al mundo el Secreto de la Salette, el 15 de Noviembre de 1879, con la aprobación de Monseñor Salvatores Luigi Zola, Obispo de Lecce (Nápoles, Italia).

