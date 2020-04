[DIFUNDE TU FE CATOLICA] EL ESCAPULARIO en favor de las Almas del Purgatorio

(Aggiunge una richiesta in più nei post correlati. Ti suggeriamo di attivare la Cache HTML.)

Nota di Radio Spada: continua come sempre la sua collaborazione con Radio Spada il carissimo amico Juan Diego Ortega Santana, titolare del blog sicutoves.blogspot.com. Si tratta della prima rubrica radiospadista dedicata al pubblico spagnolo e ispanofono che ci segue da anni con grande simpatia ed affetto. Un sentito ringraziamento all’amico Juan Diego, vero cattolico integrale, che in molte occasioni ci ha testimoniato il suo affetto e la sua stima. Pregate per Lui. Buona lettura! (Piergiorgio Seveso)

Nota de Radio Spada: Continúa como siempre su colaboración con Radio Spada el muy querido amigo Juan Diego Ortega Santana, propietario del blog sicutoves.blogspot.com. Esta es la primera columna de radiospadistas dedicada a la audiencia española e hispana que nos ha estado siguiendo durante años con gran simpatía y afecto. Un sincero agradecimiento a mi amigo Juan Diego, un verdadero católico integral, que en muchas ocasiones ha sido testigo de su afecto y estima. ¡Ora por él! ¡Feliz lectura! (Piergiorgio Seveso)

EL ESCAPULARIO en favor de las Almas del Purgatorio



La Semana de Buen Cristiano indica que hoy Lunes debemos orar de forma especial por las Ánimas Benditas del Purgatorio, aquellos Hermanos Católicos que, aunque se han salvado tras su paso por esta vida terrenal, aún tiene que purificar su alma antes de presentarse ante Dios Todopoderoso y contemplarle cara a cara, en visión beatífica, por el resto de la Eternidad.



Bienaventuradas serán las Almas del Purgatorio que en su vida fueron devotas del Escapulario del Carmen; a bien seguro serán liberadas por Nuestra Señora el Sábado siguiente a la muerte, como Ella mismo prometió. Sin embargo, las que no tuvieron la dicha de llevar sobre sus hombros la Librea de la Virgen, ahora se pueden aprovechar de los beneficios del Bendito Escapulario.



Pero, ¿cómo?. Muy fácil: porque la Santa Madre Iglesia, ha concedido una serie de indulgencias sobre aquellos que visten cotidianamente el Escapulario Carmelitano; ahora bien, nosotros, en nuestra caridad para con las Almas del Purgatorio, podemos renunciar a esas indulgencias en favor de esas pobres Almas, que ya nada pueden hacer para su propia remisión. Esas indulgencias, serían como un gran rocío sobre las llamas que de continuo acrisolan a aquellos seres difuntos que padecen en el Purgatorio.



¡Qué hermoso acto de caridad! Renunciar a la remisión de nuestros castigos para aplicar aquellas indulgencias a nuestras Hermanas del Purgatorio. ¿Acaso crees que, cuando gracias a tu generosidad, algún Alma quede liberada, no se convertirá en una segura intercesora tuya ante el Trono de Dios?

INDULGENCIAS que podemos lucrar usando el Bendito Escapulario del Carmen, y que son aplicables a las Almas del Purgatorio





A) Indulgencias Plenarias



1. El día que se viste el Escapulario y el que es inscrito en la Tercera Orden o Cofradía.



2. En estas Fiestas:



a) Virgen del Carmen (16 de Julio)

b) San Simón Stock (16 de Mayo)

c) San Elías Profeta (20 de Julio)

d) Santa Teresa de Jesús (15 de Octubre)

e) Santa Teresa del Niño Jesús (3 de Octubre)

f) San Juan de la Cruz (24 de Noviembre)

g) Todos los Santos Carmelitas (14 de Noviembre).



B) Indulgencia Parcial



Se gana indulgencia parcial por usar piadosamente el Santo Escapulario. Se puede obtener no sólo por besarlo, sino por cualquier otro acto de afecto y devoción. Y no sólo al Escapulario Tradicional, el de tela, sino también a la Medalla-Escapulario.

