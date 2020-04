[DIFUNDE TU FE CATOLICA] EL ORDEN QUE REINA EN EL MUNDO

Nota di Radio Spada: continua come sempre la sua collaborazione con Radio Spada il carissimo amico Juan Diego Ortega Santana, titolare del blog sicutoves.blogspot.com. Si tratta della prima rubrica radiospadista dedicata al pubblico spagnolo e ispanofono che ci segue da anni con grande simpatia ed affetto. Un sentito ringraziamento all’amico Juan Diego, vero cattolico integrale, che in molte occasioni ci ha testimoniato il suo affetto e la sua stima. Pregate per Lui. Buona lettura! (Piergiorgio Seveso)

Nota de Radio Spada: Continúa como siempre su colaboración con Radio Spada el muy querido amigo Juan Diego Ortega Santana, propietario del blog sicutoves.blogspot.com. Esta es la primera columna de radiospadistas dedicada a la audiencia española e hispana que nos ha estado siguiendo durante años con gran simpatía y afecto. Un sincero agradecimiento a mi amigo Juan Diego, un verdadero católico integral, que en muchas ocasiones ha sido testigo de su afecto y estima. ¡Ora por él! ¡Feliz lectura! (Piergiorgio Seveso)

EL ORDEN QUE REINA EN EL MUNDO

Un joven sevillano, fiel seguidor de esta página, ha querido compartir parte de un trabajo de clase de la asignatura de Filosofía, que cursa en el primer curso de Bachillerato. Agradecemos a Don Manuel Cabrera Díaz su aportación, realizada a modo de entrevista (figurada) y que seguro será provechosa a los que con sencillez, reconocen la Obra de Dios con tan solo observar la maravilla de la Creación Universal M- Señor Thompson, es para mí un gran honor conceder esta entrevista a quien es uno de los teólogos-filósofos más prestigiosos de Europa, además de ser experto en el campo de la Antropología. A día de hoy es complicado encontrar filósofos que crean en la existencia de un dios…

T- Me complace saber que me considera Vd. un gran filósofo. También le agradezco la oportunidad que me brinda con esta entrevista, así podremos mostrar a todo aquel que nos lea una visión un tanto diferente a la que están acostumbrados a escuchar. M- Muchas gracias, de verdad. Quisiera comenzar la entrevista de forma directa, por eso… ¿qué es lo que Vd. entiende por “Dios”? T- Muy buena pregunta, joven. La idea de Dios siempre genera mucha confusión en el mundo contemporáneo, donde la mayoría ha asumido, como de obligado cumplimiento, una serie de “evidencias” que prescinden de Dios, de su existencia y de su Obra, como ocurre con aquellos que lo niegan valiéndose de la teoría del Big Bang, o Gran Explosión, que -según los seguidores de esta línea- fue la causante de la materia, el espacio y el tiempo… conclusión: la nada produce todo… ¿puede haber algo más contradictorio? M- Me ha dejado sin palabras su respuesta, sin embargo, ¿podría tratar de explicarme algo mejor su rechazo por la teoría del “Big Bang”? Hoy día es casi “de fanáticos religiosos” postularse contrario… T-Le contesto haciéndole otra pregunta ¿he dicho que rechazo la tesis del Big Bang? La primera persona en proponer la teoría del Big Bang fue un teólogo, como yo, un Sacerdote Católico belga, llamado Georges Lemaitre, en 1927; Matemático, Astrónomo y Profesor de Física en la Universidad de Lovaina; fue precisamente este clérigo quien , después de estudiar la Teoría de la Relatividad de Einstein, propuso como principio del Universo el conocido como “átomo primigenio”, a partir del cual se creó el Universo que, aún hoy, sigue creciendo y extendiéndose. La nada, nada produce. Todo lo que empieza a existir tiene una causa, y esa causa es Dios: Él es la causa de todas las cosas, se puedan o no percibir por los sentidos corporales, pues Él es el causante, el Creador de todo cuanto somos y nos rodea. M- Entonces, ¿da Vd por sentada la existencia de Dios en base al Big Bang? Ahora es Vd el que parece contradictorio… T- En absoluto soy contradictorio; Dios y Ciencia no son incompatibles, sino complementarios, como los son la Fe y la Razón -aunque eso si quiere lo dejamos para otra entrevista-; antes de la formulación de cualquier teoría, es necesaria la observación y el estudio; la existencia de Dios es conclusión de una simple y a la vez profunda mirada de todo cuanto nos rodea. El orden del Universo, de las fuerzas que lo sostienen (las fuerzas o interacciones fundamentales conocidas hasta ahora son cuatro: gravitatoria, electromagnética, nuclear fuerte y nuclear débil), conforman una armonía perfecta, como las notas que se plasman sobre un pentagrama para componer una canción, o una obra maestra, como el Universo. ¿Eso puede salir de la nada? ¿Compuso Beethoven alguna de sus sinfonías de la nada?. Toda Obra es fruto de un Creador; el cómo y cuándo es secundario, lo importante es apreciar el trabajo hecho y reconocer en ello la Obra de un Diseñador. M- Por partes, ¿Dios es el que dispone el orden del Universo? T- Está bien, procuraré ser sintético para no abrumarle con conceptos enrevesados: ya le he explicado antes, y en eso todos estamos de acuerdo, que el Universo crece y se expande constantemente; pues bien, debemos aceptar entonces que tiene que existir un Motor que anime todo ese movimiento, motor inmóvil pero eterno y necesario. Si nuestro planeta, el Sol, la Luna y las estrellas recorren órbitas inmensas, perfectas y en una danza equilibrada que les impide chocar… nos anuncia ese movimiento rítmico y calculado que por necesidad hay un Motor que los empuja y un Ordenador que planifica dichas rotaciones. Nuestro planeta Tierra es un globo colosal -inapreciable en el conjunto del Universo- de cuarenta mil kilómetros de circunferencia, que realiza una rotación completa sobre sí mismo en el espacio de un día, moviéndose los puntos situados sobre el ecuador con la velocidad de veintiocho kilómetros por minuto; una perfecta órbita alrededor del Sol, que resulta los días, semanas, meses, da lugar a las estaciones; la atracción de la Luna influye y crea las mareas cada veintiocho días… todo cuanto vemos y apreciamos se ha conjugado en una exquisita causalidad -que no casualidad- que a la postre resultan condiciones óptimas para la vida del ser humano, de los animales y plantas. ¿Cómo puede ser todo simple “casualidad”, como afirman muchos? Negar a Dios, es negar la existencia misma del Universo, de las fuerzas que lo sostienen… negar a Dios es ignorar la Fuerza que expande de continuo el Universo y que obliga a moverse a los planetas y estrellas en sus órbitas… M- Por tanto, ¿Vd entiende que todo el Orden del Universo lo planificó Dios para nosotros? ¿No podría ser la vida humana, tal y como la conocemos actualmente, resultado de una evolución, según planteó Darwin? T- La misma Ciencia, tanto la Física como la Natural, enseñan que hubo un tiempo en nuestro planeta en que no existía ningún ser viviente. ¿De dónde surgió entonces la vida que ahora llena la Tierra? Algunos argumentan que la vida “ha brotado de la materia por generación espontánea”, algo totalmente erróneo, ya que la materia carece de vida, y por tanto, no puede darla. Por tanto, se impone la idea que una causa distinta del mundo, ha fecundado la materia y hace brotar la vida… esa causalidad es Dios. Y vemos también a Dios y su Obra en el Universo y en particular en nuestro entorno, con tan solo mirar a cada uno de nuestros semejantes: cada persona, físicamente hablando, es única, aunque se puedan parecer en ocasiones de forma cuasi idéntica, todos tenemos particularidades físicas, únicas e irrepetibles, como ocurre con la voz o con el rostro, que en cada individuo tienen unas definiciones que lo hacen especial. ¿Casualidad? No, causalidad: Orden Universal, Diseño, Armonía… Dios.

