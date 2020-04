[DIFUNDE TU FE CATOLICA] EL “REGINA CAELI”, la Oración Pascual de Nuestra Santa Madre

Connect on Linked in

Nota di Radio Spada: continua come sempre la sua collaborazione con Radio Spada il carissimo amico Juan Diego Ortega Santana, titolare del blog sicutoves.blogspot.com. Si tratta della prima rubrica radiospadista dedicata al pubblico spagnolo e ispanofono che ci segue da anni con grande simpatia ed affetto. Un sentito ringraziamento all’amico Juan Diego, vero cattolico integrale, che in molte occasioni ci ha testimoniato il suo affetto e la sua stima. Pregate per Lui. Buona lettura! (Piergiorgio Seveso)

Nota de Radio Spada: Continúa como siempre su colaboración con Radio Spada el muy querido amigo Juan Diego Ortega Santana, propietario del blog sicutoves.blogspot.com. Esta es la primera columna de radiospadistas dedicada a la audiencia española e hispana que nos ha estado siguiendo durante años con gran simpatía y afecto. Un sincero agradecimiento a mi amigo Juan Diego, un verdadero católico integral, que en muchas ocasiones ha sido testigo de su afecto y estima. ¡Ora por él! ¡Feliz lectura! (Piergiorgio Seveso)

EL “REGINA CAELI”, la Oración Pascual de Nuestra Santa Madre

Regina Cæli (español)

V/. Reina del Cielo, alégrate; Aleluya.

R/. Porque el que mereciste llevar en Tu seno; Aleluya.



V/. Resucitó según dijo; Aleluya.

R/. Ruega por nosotros a Dios; Aleluya;



V/. Gózate y alégrate, Virgen María; Aleluya.

R/. Porque resucitó en verdad el Señor; Aleluya.



Oración:



¡Oh, Dios!, que te dignaste alegrar al mundo por la Resurrección de Tu Hijo, Nuestro Señor Jesucristo: concédenos, te rogamos, que por la mediación de la Virgen María, Su Madre, alcancemos los gozos de la vida eterna. Por el mismo Jesucristo, Nuestro Señor. Amén.







Regina Cæli (latín)

V/. Regína Cæli, lætare; Alleluia.

R/. Quia quem meruisti portare; Alleluia.



V/. Resurrexit sicut dixit; Alleluia.

R/. Ora pro nobis Deum; Alleluia.



V/. Gaude et lætare, Virgo Maria; Alleluia.

R/. Quia surrexit Dominus vere; Alleluia.



Oremus:



Deus, qui per resurrectionem Filii tui Domini nostri Iesu Christi mundum lætificare dignatus es, præsta, quæsumus, ut per eius Genetricem Virginem Mariam perpetuæ capiamus gaudia vitæ. Per eundem Christum Dominum nostrum. Amen.

