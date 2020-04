[DIFUNDE TU FE CATOLICA] EL SACERDOTE DERRAMA LOS TESOROS DE LA VERDAD CELESTIAL

(Aggiunge una richiesta in pi√Ļ nei post correlati. Ti suggeriamo di attivare la Cache HTML.)

Stampa il contenuto dell'articolo. (Aggiunge una richiesta in pi√Ļ nei post correlati. Ti suggeriamo di attivare la Cache HTML.)

Connect on Linked in

Nota di Radio Spada: continua come sempre la sua collaborazione con Radio Spada il carissimo amico Juan Diego Ortega Santana, titolare del blog sicutoves.blogspot.com. Si tratta della prima rubrica radiospadista dedicata al pubblico spagnolo e ispanofono che ci segue da anni con grande simpatia ed affetto. Un sentito ringraziamento all’amico Juan Diego, vero cattolico integrale, che in molte occasioni ci ha testimoniato il suo affetto e la sua stima. Pregate per Lui. Buona lettura! (Piergiorgio Seveso)

Nota de Radio Spada: Contin√ļa como siempre su colaboraci√≥n con Radio Spada el muy querido amigo Juan Diego Ortega Santana, propietario del blog sicutoves.blogspot.com. Esta es la primera columna de radiospadistas dedicada a la audiencia espa√Īola e hispana que nos ha estado siguiendo durante a√Īos con gran simpat√≠a y afecto. Un sincero agradecimiento a mi amigo Juan Diego, un verdadero cat√≥lico integral, que en muchas ocasiones ha sido testigo de su afecto y estima. ¬°Ora por √©l! ¬°Feliz lectura! (Piergiorgio Seveso)

¡Vale tanto la Misa! ¡Qué gozo siente mi alma al celebrar la Santa Misa! Por muy ofendido, despreciado, blasfemado e injustamente, tratado que sea Dios de parte de muchos hombres… tengo la dicha de dar a Dios infinitamente más gloria que ofensas puede recibir de los pecados de los hombres.

¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬ŅNos explicamos ahora, por qu√© no se ha roto en mil pedazos al golpe de la ira divina esta tierra pecadora?

¬† ¬† ¬† ¬† ¬†¬ŅNos explicamos por qu√© hay sol en los d√≠as y luna en las noches y lluvias en el tiempo oportuno y comunicaci√≥n de Dios con los hijos de los hombres?

¬† ¬† ¬† ¬† ¬†Hay Misas en la Tierra en todos los minutos del d√≠a y de la noche se est√° repitiendo a lo largo del mundo: Por Cristo, con √Čl y en √Čl‚Ķ todo Honor y toda Gloria.

Obispo Manuel Gonz√°lez

Condividi o invia per email E-mail

Stampa



Tweet