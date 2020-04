[DIFUNDE TU FE CATOLICA] LOS ENEMIGOS SIGUEN BUSCANDO LA NOCHE para prenderte y para burlarse de Ti y para crucificarte…”

(Aggiunge una richiesta in più nei post correlati. Ti suggeriamo di attivare la Cache HTML.)

Nota di Radio Spada: continua come sempre la sua collaborazione con Radio Spada il carissimo amico Juan Diego Ortega Santana, titolare del blog sicutoves.blogspot.com. Si tratta della prima rubrica radiospadista dedicata al pubblico spagnolo e ispanofono che ci segue da anni con grande simpatia ed affetto. Un sentito ringraziamento all’amico Juan Diego, vero cattolico integrale, che in molte occasioni ci ha testimoniato il suo affetto e la sua stima. Pregate per Lui. Buona lettura! (Piergiorgio Seveso)

Nota de Radio Spada: Continúa como siempre su colaboración con Radio Spada el muy querido amigo Juan Diego Ortega Santana, propietario del blog sicutoves.blogspot.com. Esta es la primera columna de radiospadistas dedicada a la audiencia española e hispana que nos ha estado siguiendo durante años con gran simpatía y afecto. Un sincero agradecimiento a mi amigo Juan Diego, un verdadero católico integral, que en muchas ocasiones ha sido testigo de su afecto y estima. ¡Ora por él! ¡Feliz lectura! (Piergiorgio Seveso)

LOS ENEMIGOS SIGUEN BUSCANDO LA NOCHE para prenderte y para burlarse de Ti y para crucificarte…”

Señor, yo quisiera acompañarte en esta noche de insultos y de escarnios pasada en la casa de Caifás, en manos de la soldadesca cruel y burlona; noche de tristeza y de temor y de tedio, noche de la traición de Judas y de su beso repugnante, noche del abandono cobarde de los Discípulos, noche de la vergonzosa negación de Pedro, noche de la prisión y del juicio y de la condenación a muerte; noche de la bofetada del soldado adulador y desvergonzado, noche de burlas y de afrentas, de salivazos y de golpes, noche la más negra que el mundo ha conocido.

Yo quisiera acompañarte en esta noche: estar a Tu lado para acompañarte, para consolarte, para reparar.

Pero, ¡ay, Señor!, que esa noche ignominiosa no ha terminado todavía; porque todavía los enemigos siguen buscando la noche para prenderte y para burlarse de Ti y para crucificarte: noche de cines inmundos, de radios y televisiones sin vergüenza, noche de orgías, noche de traiciones y de negocios oscuros, noche de teatros y de espectáculos inmorales…; esas noches siguen siendo la repetición de aquella noche…

Las almas fieles aman la quietud de la noche, su silencio recogido y austero, para levantar hasta Ti, Señor, sus plegarias de desagravio; y los monjes en sus monasterios interrumpen su sueño nocturno para alabarte en medio de ese silencio sagrado.

Yo quisiera unirme ahora a todas esas almas fervorosas; quisiera con ellas meditar una a una las afrentas que has recibido y que recibes todavía en esta misma noche, y reparar con mi fervor y con mi amor esas afrentas: que a los insultos respondieran mis alabanzas, que a las burlas respondieran mis homenajes de adoración, que a los golpes respondieran mis sacrificios hechos por tu amor, que a las negaciones y a la traición respondiera la confesión sincera de mi fe y de mi confianza en Ti y que a las injurias de toda clase y a los pecados de todo orden y a los sacrilegios y a las profanaciones, respondiera: Señor, mi amor sincero, profundo, inquebrantable, unido al de todas esas almas que te aman.

Quisiera unirme al Corazón Inmaculado de Tu Madre Santísima, y ofrecerte con Ella este pobre corazón mío; y con Ella por testigo, renovar en esta noche ante Ti, ultrajado, agraviado, escarnecido por tantos, el juramento de mi fidelidad y de mi amor. Así sea.



