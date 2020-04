[DIFUNDE TU FE CATOLICA] LOS GRANDES BENEFICIOS que podemos obtener por medio del rezo diario del Santo Rosario. Promesas de Ayuda y Consuelo de la Virgen María

(Aggiunge una richiesta in più nei post correlati. Ti suggeriamo di attivare la Cache HTML.)

Nota de Radio Spada: Continúa como siempre su colaboración con Radio Spada el muy querido amigo Juan Diego Ortega Santana, propietario del blog sicutoves.blogspot.com. Esta es la primera columna de radiospadistas dedicada a la audiencia española e hispana que nos ha estado siguiendo durante años con gran simpatía y afecto. Un sincero agradecimiento a mi amigo Juan Diego, un verdadero católico integral, que en muchas ocasiones ha sido testigo de su afecto y estima. ¡Ora por él! ¡Feliz lectura! (Piergiorgio Seveso)

LOS GRANDES BENEFICIOS que podemos obtener por medio del rezo diario del Santo Rosario. Promesas de Ayuda y Consuelo de la Virgen María

La Santísima Virgen enseñó a Santo Domingo este excelente método de orar. Y le ordenó predicarlo para despertar la Piedad de los Cristianos y hacer revivir el Amor de Jesucristo en sus corazones.

Lo enseñó también al Beato Alano de la Roche. «El rezo de ciento cincuenta Avemarías -le dijo Nuestra Señora- es una oración muy útil, es un obsequio que Me agrada mucho. Y lo es aún más y harán mucho mejor quienes las reciten meditando la Vida, Pasión y Gloria de Jesucristo. Porque esta meditación es el alma de tales oraciones».

En efecto, el Rosario sin la meditación de los Sagrados Misterios de nuestra Salvación sería como un cuerpo sin alma, una excelente materia sin su forma -que es la meditación, la cual distingue al Rosario de las demás devociones.





San Luis María Grignion de Montfort “El Secreto Admirable del Santísimo Rosario”

