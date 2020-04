In memoria del professor Xavier Dor, combattente per la vita

Connect on Linked in

Ieri il Coronavirus ha privato questa terra di un’altra vita esemplare.

Si è addormentato nella Speranza del Signore il dottor Xavier Dor da oltre 70 anni instancabile attivista pro-life e militante cattolico.

Più volte ha denunciato la violenza del crimine dell’aborto davanti a cliniche, ospedali, in pubbliche piazze.

Si è sempre rifiutato di interrompere le sue legittime testimonianze anche quando anche glielo si voleva impedire con la forza.

In un’occasione, alla soglia dei novant’anni, è stato trascinato via con la forza dalla polizia.

Il suo esempio non potrà mai essere dimenticato.







Tutta la redazione di Radio Spada, inoltre, lo ricorda nella preghiera.

