INRI ossia JAHVÈ

Nella basilica romana di Santa Croce di Gerusalemme si conservano molte reliquie della Passione: una considerevole porzione della Vera Croce, due spine della Corona, un Chiodo e il Titulus (vedi foto), ossia il cartiglio con la condanna che Pilato fece porre sulla Croce di Gesù. Questa importante reliquia, portata a Roma da Sant’Elena e rinvenuta nel 1492 durante i lavori di restauro della chiesa voluti dal Cardinale titolare Pedro González de Mendoza, racchiude un meraviglioso segreto. Questo articolo di don Curzio Nitoglia ce lo svelerà.

San Giovanni nel suo Vangelo (XIX, 17-22) ci racconta che Ponzio Pilato fece apporre sulla Croce di Gesù una tabella con su scritto “Gesù il Nazareno Re dei Giudei” in ebraico, greco e latino.

I Sacerdoti dei Giudei dissero allora a Pilato di togliere quella scritta e di sostituirla con un’altra che spiegasse che Gesù non era il Re dei Giudei ma solo che aveva detto: “Io sono il Re dei Giudei”, però Pilato rispose: “quod scripsi scripsi / quel che ho scritto, ho scritto”.

Ora se si confrontano le quattro iniziali della scritta in latino “Iesus Nazarenus Rex Iudaeorum “ appare “INRI” e in ebraico (1) “Yeshua Hanotsari Wemelek Hayehudim” appare “YHWH” (2). Quindi se si legge la prima frase in ebraico posta sulla Croce e si focalizzano le iniziali di essa ci si trova davanti al Tetragramma JHWH (Jahwèh).

Il Tetragramma (dal greco “quattro lettere”) indica il Nome con cui Dio si rivelò a Mosè (Esodo, III, 14-15): “Io Sono Colui che Sono / Ego sum qui sum”, e significa l’Essere stesso per sua natura, Colui la cui proprietà essenziale è l’Essere.

Quindi la scritta “INRI” non solo ci ricorda che Gesù è il Re del mondo intero e dei Giudei ma anche che “Egli è Colui che è” (“YHWH”), ossia l’Essere increato e Creatore del cielo e della terra.

Gesù stesso aveva predetto sempre nel Vangelo di San Giovanni (VIII, 28): “Cum exaltaveritis Filium hominis, tunc cognoscetis quia ego sum / Quando avrete innalzato da terra (sulla Croce) il Figlio dell’uomo, allora capirete che Io sono (colui che sono)”.





NOTE

1 – Tenendo conto che l’ebraico non prevede le vocali e le si riporta solo per indicare la pronuncia

2 – Cfr. H. Tisot, Eva la donna, Napoli, Editrice Domenicana Italiana, 2009, pp. 216-220

