🔴 LGBT disperati: “Il Coronavirus fa saltare oltre 150 Pride” (ormai quasi 200)

(Aggiunge una richiesta in più nei post correlati. Ti suggeriamo di attivare la Cache HTML.)

Stampa il contenuto dell'articolo. (Aggiunge una richiesta in più nei post correlati. Ti suggeriamo di attivare la Cache HTML.)

Connect on Linked in

Foto da Gayburg

Il delicato mondo del grigiore arcobaleno è in tilt: il coronavirus farà saltare le loro tristi carnevalate per l’anno in corso. Ormai il conto degli eventi annullati o rimandati arriva vicino ai 200.

A darne il mesto annuncio è Gayburg:

Sono oltre 150 i Gay Pride sparsi in tutto il mondo che hanno già cancellato o posticipato indefinitamente la manifestazione a causa della pandemia scatenata dal Coronavirus. Oltre al Pride di Londra, Madrid, Tokyo e Los Angeles, anche in Italia è prevedibile che molti cortei subiranno variazioni. Ad oggi, i primi comitati ad aver annullato l’appuntamento sono quelli del Vicenza Pide, del Parma Pride e dell’Umbria Pride.

L’Epoa ha anche prediscposto una mappa interattiva con tutte le date cancellate o posticipate.

Per ulteriori approfondimenti sull’ideologia LGBT e sulle sue aberrazioni rimandiamo a RS-Encyclopædia, sezione Bioetica e famiglia. Ricordiamo inoltre la pubblicazione del volume Dal divorzio al gender – amiglie centrifugate e identità liquida: una dissoluzione dalle origini remote.

Condividi o invia per email E-mail

Stampa



Tweet