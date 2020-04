[QUARANTENA] Scaricate il libretto Rosario per bambini!

Connect on Linked in

La nostra Monnicraft ci mette a disposizione (oltre al “messalino”) anche uno strumento per avvicinare i bambini al Rosario, allenando al contempo la memoria e la scrittura.

La settimana scorsa ho caricato il Libretto Messa stampabile per bambini, e ho ricevuto molti messaggi di ringraziamento. Tra la mancanza di sussidi per età prescolare e la quarantena forzata, per i bambini seguire la santa Messa non è facile.

Ma, come ogni mamma e ogni cattolico, cerco di trovare il buono sotto la coltre di paura, preoccupazione e dolore che ci attanaglia. Col marito ora molto più presente a casa, abbiamo cominciato a recitare il Rosario ogni sera dopo cena, coinvolgendo anche il bambino più grande. Leone segue con la sua corona del rosario, o contando le preghiere con un abaco fatto in casa, e ora anche con un libretto che gli ho realizzato. Voglio quindi proporlo anche a voi, sperando possa esservi utile.

