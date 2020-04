🔴 Verosimile ma non vero. La sardina Santori: Bergoglio mi chiamò e disse “Continuate così”

Connect on Linked in

>>> Attenzione: errata corrige più sotto <<<

La scelta del capo delle sardine pareva essere stata quella di tenere fin qui riservato il colloquio. Ora Santori avrebbe riferito il contenuto della chiamata ricevuta da Bergoglio: Penso di non aver detto neanche una parola. Ho ascoltato. Papa Francesco è rimasto molto super partes ma noi ci siamo sentiti apprezzati. Il messaggio che mi è arrivato è questo: Vi osservo, vi seguo, ho capito le vostre parole e quello che state chiedendo.

Mi ha detto: «Continuate così, perché la gentilezza che emana dalle vostre piazze è fondamentale».

ERRATA CORRIGE: da fonte Dagospia, “…questa telefonata è una formidabile burla organizzata da La Zanzara, su Radio 24, e mai rivelata. Fu un finto Papa a chiamare Santori per organizzare un incontro, attraverso la segreteria di Stato Vaticana. Lo scherzo non è mai stato reso noto, ma adesso è lo stesso Santori a “chiamare” la smentita: no, il Papa non ha mai chiamato il capo delle Sardine”.

Ne avevano notizia agenzie e testate riportando un’intervista video di Alanews.it.

Commenti superflui.

