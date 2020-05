🔴 Omelie e affini: nelle chiese (“cattoliche”) tedesche le donne predicano già

(Aggiunge una richiesta in più nei post correlati. Ti suggeriamo di attivare la Cache HTML.)

Stampa il contenuto dell'articolo. (Aggiunge una richiesta in più nei post correlati. Ti suggeriamo di attivare la Cache HTML.)

Connect on Linked in

Tempi duri per i sostenitori della “frenata” rivoluzionaria. Se qualche giorno fa davamo una curiosa notizia dalla diocesi Friburgo (Friburgo (Svizzera). Il nuovo vicario episcopale è una donna), ora dobbiamo spostarci in Germania. Questi i fatti riportati da Fsspx.news:

“La rivoluzione è come una bicicletta: quando non avanza, cade”. Questa famosa citazione di Che Guevara è il motto di ogni rivoluzionario che si rispetti, persino di uno cattolico. Cosa che i modernisti hanno capito, compresi quelli del cammino sinodale.

Sabato 17 maggio e domenica 18 maggio, l’Associazione delle donne cattoliche tedesche – Katholische Frauengemeinschaft Deutschlands (kfd) – ha lanciato la sua prima giornata nazionale di predicazione della Chiesa cattolica in Germania. Questa iniziativa è nata sulla scia del Cammino Sinodale, che vede numerose azioni moltiplicarsi nella direzione progressista di un presunto rinnovamento.

La giornata consisteva in dodici prediche impartite da dodici donne in dodici luoghi diversi. Alcune addirittura hanno predicato durante una celebrazione eucaristica.

Per giustificare questa affermazione sotto forma di azione militante, hanno cercato una presunta base teologica nelle Sacre Scritture. L’esegesi moderna avrebbe scoperto un’apostola, una certa Giunia, citata nell’epistola di San Paolo ai Romani (16, 7), di cui corregge il vero genere, che sarebbe femminile e non maschile. E poiché il testo dice: “Salutate Andronico e Giunia, i miei genitori e i miei compagni prigionieri, che sono apostoli di fama, che anche prima di me appartenevano a Cristo”, si deve concludere che c’era almeno una donna apostolo…

La tradizione unanime sa che il termine di Apostolo in senso stretto designa ciascuno dei Dodici discepoli scelti da Nostro Signore. E che il termine apostolo nel senso più ampio sia dato alle persone attive nella diffusione del Vangelo. È così che la tradizione ama parlare di Santa Maria Maddalena come “l’apostola degli apostoli”, lei che corse ad annunciare agli Apostoli la risurrezione di Cristo. Non vi è quindi alcuna base per queste fantasie moderne che vorrebbero inventare una nuova apostola.

Non ci si illuda: l’Associazione delle donne cattoliche tedesche rivendica l’uguaglianza di genere nella Chiesa, anche se ciò significasse impadronirsene, se necessario. Ciò che viene richiesto da questa azione è che tutti possano predicare nella Chiesa: “Quanto più ricco sarebbe il nostro annuncio se uomini e donne predicassero regolarmente”.

Taceant mulieres!



I predicatori vogliono cambiare la legge della Chiesa. Attualmente, le Regole del servizio di predicazione dei laici, pubblicato dalla Conferenza dei vescovi tedeschi nel 1988, prevedono che i laici possano predicare nel “servizio della parola”. Nonostante questa assurda concessione, la nuova legge sostiene che l’omelia della messa è riservata al sacerdote o al diacono.

Ciò non ha impedito ad alcune predicatrici di parlare durante la messa. Una di loro ha detto senza mezzi termini: “Sono a favore della definitiva abolizione del divieto di predicare durante la Santa Messa per le persone non ordinate. Esclude di fatto le donne: manca quindi qualcosa nel compito centrale della predicazione”.

Un’altra considera la Giornata delle donne predicatrici come un contributo al cammino sinodale, poiché l’abolizione del divieto di predicare ai laici durante una celebrazione eucaristica “sarebbe un piccolo passo, ma importante, per quanto riguarda il necessario rinnovamento dalla Chiesa”.

Il fatto che la disciplina della Chiesa si basi su una rivelazione divina irreformabile non tocca nemmeno per un attimo queste “virago”. San Paolo, tuttavia, dice bene: “le donne nelle assemblee tacciano perché non è loro permesso parlare” (1 Cor 14:34). Ma l’immutabilità della tradizione è stata a lungo insignificante tra i modernisti. Il movimento l’ha sostituita: navigano nell’evoluzionismo. E la piccola bicicletta è lungi dal fermarsi, soprattutto nelle loro teste .

Condividi o invia per email E-mail

Stampa



Tweet