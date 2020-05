Ambasciata polacca spiega la storia a Mentana: “Polonia era cattolicissima ma è ingiusto…

(Aggiunge una richiesta in più nei post correlati. Ti suggeriamo di attivare la Cache HTML.)

Dello strafalcione di Mentana vi abbiamo parlato oggi pomeriggio:

La disastrosa figura di E. Mentana su Cattolicesimo e Auschwitz. Ovvero: come “autoblastarsi”.

Poco fa è intervenuta anche l’ambasciata polacca in Italia con una nota in cui si spiega al Direttore ciò che già Dalle scuole medie si dovrebbe conoscere con una certa dimestichezza:

[…]

Ė vero che la Polonia ai tempi della Seconda guerra mondiale era molto cattolica. Ė necessario però, sempre e soprattutto, sottolineare che durante quel conflitto globale la Polonia ERA OCCUPATA DAI NAZISTI, quindi ogni affermazione che può suggerire o far presupporre che Auschiwtz era stato costruito in Polonia, perché essa era cattolicissima, mettendo quindi in relazioni questi due elementi, è PROFONDAMENTE SBAGLIATO, INGIUSTO e INGIUSTIFICATO.

[…]

