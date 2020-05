[ANTOLOGIA POETICA] Mater divinae gratiae

(Aggiunge una richiesta in più nei post correlati. Ti suggeriamo di attivare la Cache HTML.)

Stampa il contenuto dell'articolo. (Aggiunge una richiesta in più nei post correlati. Ti suggeriamo di attivare la Cache HTML.)

Connect on Linked in

Radio Spada è da sempre interessata alla riscoperta dell’inesauribile giacimento di tesori politico-culturali dell’intransigentismo, dell’integrismo e anche genericamente del clericalismo di lingua italiana, anche per creare un anti-canone della letteratura italiana, una vera e propria antologia alternativa a quella dei “vincitori” che si legge nelle nostre scuole. Oggi vi presentiamo un sonetto tratto dalle Lodi a Maria dell’abate reggiano Pellegrino Salandri (1723-1811) strutturate secondo lo schema delle Litanie Lauretane. Buona lettura!

(immagine da qui)

Il lagrimar dell’alba rugiadosa,

Che a stille a stille arsa la terra beve,

Vario prende sembiante ed ostro in rosa,

In giacinto pallore in giglio è neve.



Grazia così che all’uman guardo ascosa

Da Maria piove vigorosa e lieve,

Nuovo veste costume ovunque posa,

E quasi umane qualità riceve.



Al debil piè stabil sostegno e fermo,

Al pauroso è ardir, freno all’audace

Speme all’afflitto, all’assalito è schermo;



Al freddo è vampa, al dubbio core è face,

balsamo odoroso al fianco infermo,

E ogni spirto ne bee letizia e pace





Condividi o invia per email E-mail

Stampa



Tweet