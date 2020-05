Calvino nelle rime del Marino

Connect on Linked in

L’eresiarca Giovanni Calvino (Noyon, 10 luglio 1509 – Ginevra, 27 maggio 1564) è il secondo grande eresiarca della cosiddetta Riforma, ma a tratti anche peggiore dello stesso Lutero. Dalla natia Francia si spostò in Svizzera, a Ginevra, instaurando uno spietatissimo regime, senza carità poiché distaccato dalla vera fede. Così commentare così la sua morte a Sant’Alfonso: “Ma ecco finalmente che giunse il giorno della divina vendetta contra il misero Calvino … E così pieno di meriti per l’inferno comparve in quel giorno davanti a Cristo giudice a rendergli conto di tante anime perdute, e che aveano da perdersi per opera sua” (Storia delle eresie, cap. XI, art. III, §. 1, 70). Coi versi seguenti il sommo poeta del barocco italiano, il cavalier Giovan Battista Marino, ne compose il ritratto.

Quel vento Aquilonar, ch’alta procella

a la nave Apostolica commosse,

e co’ gelidi fiati estinse e scosse

de la fede Germana ogni facella:

quella sferza d’Abisso horrida, quella,

che del buon culto la pietà percosse,

e che rigida ancor più che mai fosse

d’Anglia, e di Gallia i popoli flagella:

quel gran nemico di furor di vino,

predicando, e scrivendo offese il vero:

quell’hom di cor diabolico, e ferino,

rubello a Christo, e contumace a Piero:

chi tosto non dirà, questi è Calvino?

Condividi o invia per email E-mail

Stampa



Tweet