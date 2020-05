Clero sposato. “Video di maggio”, Bergoglio: i diaconi permanenti non sono sacerdoti in seconda

Connect on Linked in

Dopo tanto parlare di clero uxorato arriva il Video del Papa per il mese di maggio. Il tema? I diaconi permanenti:

“I diaconi non sono sacerdoti in seconda. Fanno parte del clero e vivono la loro vocazione in famiglia e con la famiglia. […] Preghiamo affinché i diaconi, fedeli al servizio della Parola e dei poveri, siano un segno vivificante per tutta la Chiesa”, dice Francesco.

Grande giubilo da parte dei bergogliani de Il Faro di Roma che individuano l’ambito cui riferire il discorso in questi termini:

Il potenziamento del Diaconato è stato uno dei temi del Sinodo sull’Amazzonia:

“Il diaconato – si legge nel documento finale – oggi deve anche promuovere l’ecologia integrale, lo sviluppo umano, la pastorale sociale, il servizio a chi si trova in condizioni di vulnerabilità e povertà, configurandolo a Cristo Servo, diventando una Chiesa misericordiosa, samaritana, solidale e diaconale”.

Il documento approvato dai vescovi chiede al Papa di ammettere al sacerdozio i diaconi sposati (e stabili) nei casi particolari della mancanza di alternative, con comunità visitare non più di in paio di volte all’anno.

Qui il video:

