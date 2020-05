Come reagirono (un secolo fa) i portoghesi quando dai militari fu impedito l’accesso a Fatima

(Aggiunge una richiesta in più nei post correlati. Ti suggeriamo di attivare la Cache HTML.)

Settimana scorsa abbiamo dato la notizia: Anniversario. Militari in campo per impedire ai fedeli di avvicinarsi al Santuario di Fatima. Si tratta di misure prese per il contenimento della pandemia.

A titolo d’analisi storica si noti che circa un secolo fa il governo portoghese decise in maniera simile (pur senza ragioni sanitarie) di impedire l’accesso dei pellegrini a Fatima. Che accadde? Ecco di seguito una testimonianza tratta dal libro La Madonna di Fatima, di Luigi Moresco (Imprimatur 1942, Istituto di Propaganda Libraria).

Fatte le opportune distinzioni, sorgono spontanee diverse domande, anche in relazione alla situazione italiana.

Lasciamo le eventuali risposte ai lettori.

