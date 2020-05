Contro-comunicato di Enzo Bianchi: “false accuse”

Su questo argomento abbiamo già pubblicato:

Ora da varie fonti online si ha notizia di un comunicato di Bianchi.

«Se abbiamo fatto qualcosa che contrasta la comunione, ci venga detto», scrive in una nota il fondatore. «Io, fra’ Enzo Bianchi, il fondatore, suor Antonella Casiraghi, già sorella responsabile generale, fra’ Lino Breda, segretario della comunità, e fra’ Goffredo Boselli, responsabile della liturgia, siamo stati invitati a lasciare temporaneamente la comunità e ad andare a vivere altrove». Aggiunge che «invano, a chi ci ha consegnato il decreto, abbiamo chiesto che ci fosse permesso di conoscere le prove delle nostre mancanze e di poterci difendere da false accuse».

Ancora: «In questi due ultimi anni, durante i quali volutamente sono stato più assente che presente in comunità, soprattutto vivendo nel mio eremo, ho sofferto di non poter più dare il mio legittimo contributo come fondatore. In quanto fondatore, oltre tre anni fa ho dato liberamente le dimissioni da priore, ma comprendo che la mia presenza possa essere stata un problema. Mai però ho contestato con parole e fatti l’autorità del legittimo priore, Luciano Manicardi, un mio collaboratore stretto per più di vent’anni, quale maestro dei novizi e vicepriore della comunità, che ha condiviso con me in piena comunione decisioni e responsabilità».

Condividi o invia per email E-mail

Stampa



Tweet