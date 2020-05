[DA LEGGERE] Il potere tentacolare della filantropia

Connect on Linked in

Sintesi della 594° conferenza di formazione militante a cura della Comunità Antagonista Padana dell’Università Cattolica del Sacro Cuore in Milano , non tenuta in seguito alla chiusura dell’Ateneo causa epidemia di coronavirus. Relatore: Silvio Andreucci (testo raccolto a cura di Piergiorgio Seveso).

a tecnocrazia su scala planetaria è l’anima dei filantropi, molto difficilmente i filantropi non sono al tempo stesso tecnocrati, questo è il punto centrale di questa conferenza.

A William Henry Gates III (alias Bill Gates) diede i natali Seattle il 28 ottobre 1955; imprenditore, informatico e filantropo, fu il principale fondatore di MICROSOFT CORPORATION.

Quivi ha ricoperto i ruoli di presidente del Consiglio di amministrazione, amministratore delegato, chief software architect, essendo il maggior azionista fino al maggio 2014.

Bill aveva avviato la più grande azienda informatica del mondo avvalendosi dell’aiuto di uno dei suoi migliori amici di infanzia, Paul Allen (per la precisione, nel 1975).

A partire da giugno 2006, dopo essere stato a lungo ai vertici dell’azienda, decise di lavorarvi part time, dal momento che aveva deciso di spendere le proprie energie presso la Foundation Bill and Melinda Gates, società filantropica che aveva fondato con la moglie nel 2000.

Bill, famoso per la rivoluzione del PC, aveva fama di uomo più ricco del mondo fino al 2017, allorché questo primato gli venne sottratto da Jeff Bezos, fondatore di Amazon .

Impegno nell’informatica e nell’azione filantropica, i suoi due principali campi di attività, finanziò infatti progetti di ricerca scientifica e altre organizzazioni di beneficenza attraverso la Foundation Bill and Melinda Gates; sosteneva di “voler salvare”vite umane, mostrava la sua “sollecitudine” e “abnegazione” verso i paesi più poveri del mondo, insomma un filantropo….con la effe maiuscola.

peraltro non mancano storie romanzate sul personaggio Bill Gates, nel film “Pirati di Silicon Walley” del 1999 e nella miniserie “Dentro la mente di Bill Gates” ,con la regia di Davis Guggenheim.

Dovete sapere che a “The Bill”, uno dei magnati più potenti del mondo, appartiene anche la dote della profezia….aveva egli profetizzato nel 2015 che nel 2020 l’intero globo sarebbe stato devastato da una pandemia…fin qui non vi sarebbe granché da stupirsi, dal momento che non di rado in passato vi sono state sette che hanno formulato diverse profezie, eventi apocalittici, catastrofi, caduta di meteoriti… non ultimo, una setta ha profetizzato la fine del mondo per il 2013.

Nondimeno, sta di fatto che la profezia di The Bill si è avverata e che nel 2020 a una prima ondata epidemica di coronavirus ha fatto seguito a breve un’altra di natura pandemica che ha determinato un blackout in pressoché tutto il pianeta.

Coincidenze? È solo questione di un potere profetico eccezionale?

Dovete sapere che The Bill suppone, in un delirio di onnipotenza, di aver trovato l’antidoto, che non senza lungo tribolare, ci porterà finalmente fuori dall’emergenza:la vaccinazione di massa finalizzata al conseguimento dell’immunità di gregge, darà anima e corpo per finanziare la messa a punto del vaccino.

D’altronde, The Bill è un vaccinista sfegatato, è costantemente impegnato a finanziare vaccini per le gravi patologie del terzo mondo e si rifiuta di prendere anche solo in considerazione l’ipotesi che per il coronavirus e altre patologie vi possano essere cure alternative, più sicure, scevre da complicanze ed effetti collaterali come somministrazione di anticoagulanti, costante assunzione di integratori, cura a base di trasfusione di plasma…no,no… dobbiamo rassegnarci,

The Bill non ne vuole sapere di antidoti alternativi, lui è “l’uomo del vaccino”. Ha anche ventilato l’ipotesi che prima del 2025 non se ne uscirà.

Prevedo già le filippiche dei benpensanti che dovessero la sintesi di questa conferenza. La loro opinione è che The Bill è uno dei tanti filantropi che dona cospicua parte del suo sterminato patrimonio per finanziare organizzazioni umanitarie, che con abnegazione si prodiga per sollevare terzo e quarto mondo dalla fame, dalla miseria, dalle malattie. Sono un ingrato verso i filantropi? Oppure cerco piuttosto di analizzare il nesso tra filantropia e tecnocrazia in alcune sue sfaccettature importanti?

L’opera filantropica dei plutocrati non è mai disinteressata come appare agli occhi dei benpensanti; attraverso la sua prodiga attività di finanziamento di organizzazioni umanitarie, The Bill si studia peraltro di garantirsi l’esenzione dalle tasse sul suo sterminato patrimonio (apprendiamo dal blog di Maurizio Blondet in data 5 aprile) che suo nonno, il pastore battista Frederick Taylor Gates, appartenente al Consiglio di amministrazione della Standard Oil e dotato di molto ascendente su John Rockefeller, riuscì ad avviare il sistema esentasse del nipote.

Ha ragione Domenico Losurdo quando afferma che la filantropia è una forma di neocolonialismo sotto mentite spoglie; eppure le anime belle benpensanti rifiutano un’analisi approfondita e si commuovono al ricordo del giovane The Bill che ha fatto le prime scoperte informatiche lavorando in un modesto garage.

Apprendiamo sempre dal blog di Blondet che The Bill ha sentenziato “Lockdown, lockdown” non appena l’epidemia di coronavirus si è affacciata sul nuovo continente.

Mentre il plutocrate di Seattle era nelle grazie delle presidenze di Bush Jr. e di Obama, Trump non nasconde la sua insofferenza nei suoi confronti, insofferenza crescente dovuta al fatto che The Bill pretende di operare un’eccessiva ingerenza nella gestione dell’epidemia.

La civiltà tecnocratica e filantropica offre uno scenario distopico…i plutocrati tendono a sostituirsi ai medici nella gestione delle emergenze epidemiche. Non si tratta del parere di “complottisti” paranoidi, ma della ragionata denuncia di Robert Kennedy, nipote del defunto ex presidente americano John Kennedy. In Italia questo già avviene, dal momento che il governo giallo fucsia si è affidato a una task force di tecnocrati guidati da Colao, amministratore delegato di Vodafone, per la pianificazione delle successive fasi dell’emergenza sanitaria.

Certo Trump non è Conte, quindi ha già provveduto a moderare le megalomani pretese di potere decisionale del filantropo-tecnocrate The Bill.

Le task force di tecnocrati catalizzano una sorta di “virologia globale unica”, molto influenzata dall’idea di The Bill, secondo cui la vaccinazione di massa sarebbe la “conditio sine qua non” per debellare il coronavirus; virologi, pur professionali ed esperti, che non volessero conformarsi alla “virologia meanstream” sono estromessi dal dibattito senza molti complimenti.

Peraltro, il vaccinismo sfegatato di The Bill ha provocato devastanti danni in Afghanistan, Congo, India.

Ha imposto recentemente al governo indiano cinquanta vaccini contro la poliomielite (mentre in precedenza erano solo cinque),ma essi hanno causato una spaventosa epidemia di poliomielite, probabilmente erano a base di mercurio. Dopo una campagna di denuncia di molti medici indiani, The Bill è stato silurato dal NAB (National advisory Board) indiano che prima era riuscito a tenere sotto controllo (sono informazioni che apprendiamo da un altro recente blog di Maurizio Blondet, quello dell’11 aprile).

Approssimandomi alla conclusione, enuncio la condivisibile tesi di Augusto del Noce sulla società filantropica. Nel “Nuovo umanesimo” contemporaneo la filantropia di matrice illuminista ha sostituito la virtù teologale della carità, Amore del Prossimo che partecipa del Logos Divino, che perciò stesso attende e merita amore. La filantropia è proclamato amore del”lontano”, dell'”umanità” astrattamente intesa, in realtà essa maschera indifferenza se non ostilità per il prossimo. la filantropia è la virtù della civiltà tecnocratica, superfetazione di quella tecnologica, in cui l’onnipervasivo scientismo reprime la vita mistica ed ascetica; per quanto i filantropi parlino un linguaggio che suona umanitario, di fatto non conformano mai il proprio operato alle dichiarazioni di sconfinato “amore” per l’ umanità.

Il catechismo dei filantropi come Bill Gates non è che una versione aggiornata di quello di Saint Simon, che contemplava una casta di scienziati e tecnocrati come nuovi sacerdoti alla guida della società.

L’aspirazione dei tecnocrati-filantropi su scala planetaria a un dominio globale, come sì è evinto, può imporre una sorta di dittatura sanitaria. Fanno e disfano, profetizzano epidemie e pianificano l’antidoto….

