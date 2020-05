[DIFUNDE TU FE CATOLICA] EL SANTO SACRIFICIO DE LA MISA: Como si estuvieras en el Calvario

Connect on Linked in

Nota di Radio Spada: continua come sempre la sua collaborazione con Radio Spada il carissimo amico Juan Diego Ortega Santana, titolare del blog sicutoves.blogspot.com. Si tratta della prima rubrica radiospadista dedicata al pubblico spagnolo e ispanofono che ci segue da anni con grande simpatia ed affetto. Un sentito ringraziamento all’amico Juan Diego, vero cattolico integrale, che in molte occasioni ci ha testimoniato il suo affetto e la sua stima. Pregate per Lui. Buona lettura! (Piergiorgio Seveso)

Nota de Radio Spada: Continúa como siempre su colaboración con Radio Spada el muy querido amigo Juan Diego Ortega Santana, propietario del blog sicutoves.blogspot.com. Esta es la primera columna de radiospadistas dedicada a la audiencia española e hispana que nos ha estado siguiendo durante años con gran simpatía y afecto. Un sincero agradecimiento a mi amigo Juan Diego, un verdadero católico integral, que en muchas ocasiones ha sido testigo de su afecto y estima. ¡Ora por él! ¡Feliz lectura! (Piergiorgio Seveso)

EL SANTO SACRIFICIO DE LA MISA: Como si estuvieras en el Calvario

“La Misa toma ante mis ojos un aspecto de realidad excepcionalmente sorprendente, porque el Sacrificio del Calvario, que ella rememora, se me manifiesta bajo un aspecto tangible al cual me ha sido asociarme más activamente y más directamente que de costumbre. Por esto, que he creído que debía haceros partícipes de esta gracia que Dios me ha otorgado, en estas horas que son quizá las últimas de mi vida, para que celebréis siempre la Santa Liturgia de la Misa como si estuvierais en el Calvario, aportando todo el fervor de la Fe y de la Devoción del que sois capaces. La celebración de la Misa es el acto por excelencia de cada uno de vuestros días y debe ser el acto central…”



(Extractos de una misiva del Cardenal Desiderio Mercier al Clero de Bruselas)







NOTAS ACLARATORIAS

Su Eminencia el Cardenal Desiderio Feliciano Mercier, fue Arzobispo de Manilas y Rector de la Universidad de Lovaina. Creado Cardenal por el Papa San Pío X en Abril de 1907.







Seguro que también te gustará ver, y tal vez imprimir el

Tríptico con la Doctrina sobre EL SANTO SACRIFICIO DE LA MISA

(toca sobre el título para acceder al Tríptico completo)

Condividi o invia per email E-mail

Stampa



Tweet