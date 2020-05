[DIFUNDE TU FE CATOLICA] SANTA MARÍA MAGDALENA DE PAZZI, TERCIARIA CARMELITA

Connect on Linked in

Nota di Radio Spada: continua come sempre la sua collaborazione con Radio Spada il carissimo amico Juan Diego Ortega Santana, titolare del blog sicutoves.blogspot.com. Si tratta della prima rubrica radiospadista dedicata al pubblico spagnolo e ispanofono che ci segue da anni con grande simpatia ed affetto. Un sentito ringraziamento all’amico Juan Diego, vero cattolico integrale, che in molte occasioni ci ha testimoniato il suo affetto e la sua stima. Pregate per Lui. Buona lettura! (Piergiorgio Seveso)

Nota de Radio Spada: Continúa como siempre su colaboración con Radio Spada el muy querido amigo Juan Diego Ortega Santana, propietario del blog sicutoves.blogspot.com. Esta es la primera columna de radiospadistas dedicada a la audiencia española e hispana que nos ha estado siguiendo durante años con gran simpatía y afecto. Un sincero agradecimiento a mi amigo Juan Diego, un verdadero católico integral, que en muchas ocasiones ha sido testigo de su afecto y estima. ¡Ora por él! ¡Feliz lectura! (Piergiorgio Seveso)

SANTA MARÍA MAGDALENA DE PAZZI, TERCIARIA CARMELITA

“Santa María Magdalena de Pazzi, la virgen de Florencia, brilló, más que por su nobleza,

por el fervor de todas las virtudes, y, sobre todo, por su amor encendidísimo

para con Dios y para con el prójimo”

Papa Pío XII

“Vi un templo hermoso; y me pareció que era lo que se dice Templum Salomonis (Templo de Salomón), es decir, que la Virgen María era este templo, digo el templo del verdadero Salomón, Jesús. Y me pareció entender que el suelo de este templo era la humildad de la Virgen, especialmente cuando dijo Ecce Ancilla Domini (Aquí está la sierva del Señor).

Y las cuatro paredes eran las cuatro virtudes cardenales que estaban en ella: la Justicia, la Fortaleza, la Templanza y la Prudencia. Y sobre todo las practicó en el momento de la Pasión de su Hijo Jesús; primero la Justicia, dejando que Su Hijo, tan puro e inocente, hiciera Justicia de nuestros pecados, y este fue el primer muro. También practicó la virtud de la Fortaleza, soportando con Fortaleza todas las injurias hechas no sólo a Su Hijo, sino también a Ella. Y semejante permaneciendo fuerte en la Fe, conservándola enteramente y constantemente. Y este fue el segundo muro de este templo.



El tercero era la virtud de la Templanza, porque aunque la Virgen sufrió grandemente por el Hijo y lloraba y suspiraba amargamente, sin embargo vivía todo con gran modestia y seriedad, templando el gran dolor con la certeza de Su Resurrección. El cuarto muro me pareció que luego era la virtud de su Prudencia que la Virgen ejerció no sólo en el momento de la Pasión, sino en toda Su Vida, cumpliendo todas sus obligaciones pero muy prudentemente.

Luego el escenario de este templo me pareció que era la mente alta y el intelecto iluminado de la Virgen María. Aún había altar, y eso quise decir que era la voluntad de la Virgen. Y que el mantel del altar fuera su pura virginidad. Y el alimento donde está Jesús, el Corazón de la Virgen. Veía frente a ese altar siete lámparas encendidas, que entendía ser Los Siete Dones del Espíritu Santo, (1) que todos estaban perfectamente en Ella. Y en ese altar había doce candeleros hermosos, los doce frutos del Espíritu que estaban en la Virgen.”

Las virtudes de la Virgen María, de los escritos de Santa María Magdalena de Pazzis



NOTAS ACLARATORIAS

1 Sabiduría, Inteligencia, Consejo, Fortaleza, Ciencia, Piedad y Temor de Dios



Para leer una síntesis biográfica de Santa María Magdalena de Pazzis solo tiene que tocar AQUÍ

