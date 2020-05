[DIFUNDE TU FE CATOLICA] SANTA MISA DEL V DOMINGO DE PASCUA… “…vosotros me amáis a Mí y habéis creído que yo he venido de Dios”

Connect on Linked in

Nota di Radio Spada: continua come sempre la sua collaborazione con Radio Spada il carissimo amico Juan Diego Ortega Santana, titolare del blog sicutoves.blogspot.com. Si tratta della prima rubrica radiospadista dedicata al pubblico spagnolo e ispanofono che ci segue da anni con grande simpatia ed affetto. Un sentito ringraziamento all’amico Juan Diego, vero cattolico integrale, che in molte occasioni ci ha testimoniato il suo affetto e la sua stima. Pregate per Lui. Buona lettura! (Piergiorgio Seveso)

Nota de Radio Spada: Continúa como siempre su colaboración con Radio Spada el muy querido amigo Juan Diego Ortega Santana, propietario del blog sicutoves.blogspot.com. Esta es la primera columna de radiospadistas dedicada a la audiencia española e hispana que nos ha estado siguiendo durante años con gran simpatía y afecto. Un sincero agradecimiento a mi amigo Juan Diego, un verdadero católico integral, que en muchas ocasiones ha sido testigo de su afecto y estima. ¡Ora por él! ¡Feliz lectura! (Piergiorgio Seveso)

SANTA MISA DEL V DOMINGO DE PASCUA… “…vosotros me amáis a Mí y habéis creído que yo he venido de Dios”

Siga desde aquí la

SANTA MISA DEL V DOMINGO DE PASCUA

desde el Instituto Mater Boni Consilii

(Italia)

Evangelio de San Juan capítulo 16, versículos 23-30 Cuando llegue ese día, ya no tendréis necesidad de preguntarme nada. Os aseguro que el Padre os concederá todo lo que le pidáis en Mi Nombre. Hasta ahora no habéis pedido nada en Mi Nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestra alegría sea completa. Hasta ahora os he hablado en lenguaje figurado; pero llega el momento en que no recurriré más a este lenguaje, sino que os hablaré del Padre en forma clara y directa. Cuando llegue ese día, vosotros mismos presentaréis vuestras súplicas al Padre en Mi Nombre. Y no seré Yo quien interceda ante el Padre por vosotros, pues el mismo Padre os ama porque vosotros me amáis a Mí y habéis creído que yo he venido de Dios. Salí del Padre y vine al mundo; ahora dejo el mundo para volver al Padre. Los Discípulos le dijeron: — Cierto, ahora nos hablas claramente y no en lenguaje figurado. Ahora estamos seguros de que lo sabes todo y no necesitas que nadie te pregunte; por eso creemos que has venido de Dios.

