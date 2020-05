[DIFUNDE TU FE CATOLICA] SANTA MISA EN LA FIESTA DE LA ASCENSIÓN DE NUESTRO SEÑOR

(Aggiunge una richiesta in più nei post correlati. Ti suggeriamo di attivare la Cache HTML.)

Stampa il contenuto dell'articolo. (Aggiunge una richiesta in più nei post correlati. Ti suggeriamo di attivare la Cache HTML.)

Connect on Linked in

Nota di Radio Spada: continua come sempre la sua collaborazione con Radio Spada il carissimo amico Juan Diego Ortega Santana, titolare del blog sicutoves.blogspot.com. Si tratta della prima rubrica radiospadista dedicata al pubblico spagnolo e ispanofono che ci segue da anni con grande simpatia ed affetto. Un sentito ringraziamento all’amico Juan Diego, vero cattolico integrale, che in molte occasioni ci ha testimoniato il suo affetto e la sua stima. Pregate per Lui. Buona lettura! (Piergiorgio Seveso)

Nota de Radio Spada: Continúa como siempre su colaboración con Radio Spada el muy querido amigo Juan Diego Ortega Santana, propietario del blog sicutoves.blogspot.com. Esta es la primera columna de radiospadistas dedicada a la audiencia española e hispana que nos ha estado siguiendo durante años con gran simpatía y afecto. Un sincero agradecimiento a mi amigo Juan Diego, un verdadero católico integral, que en muchas ocasiones ha sido testigo de su afecto y estima. ¡Ora por él! ¡Feliz lectura! (Piergiorgio Seveso)

SANTA MISA EN LA FIESTA DE LA ASCENSIÓN DE NUESTRO SEÑOR

Et ascendit in Coelum:

sedet ad dexteram Patris



(Del Credo de Nicea)

Siga desde aquí la

SANTA MISA DE LA ASCENSIÓN DE NUESTRO SEÑOR

desde el Instituto Mater Boni Consilii

(Italia)

En el Monte de los Olivos, donde había iniciado Su Pasión, Nuestro Señor, en presencia de Su Santísima Madre y los Apóstoles, después de haberles dado Su Bendición, se elevó a los cielos donde entró para posicionarse de Su Gloria, sentado a la diestra del Padre. La Ascensión de Cristo es también la nuestra, porque así como entró en el Cielo, seguido del ejército de Patriarcas y Profetas y todos los Santos y Justos del Antiguo Testamento, siendo Él nuestra cabeza y nosotros miembros de Su Cuerpo Místico, hemos de estar seguros de que, correspondiendo a Sus Auxilios, nos admitirá en Su compañía en el Paraíso. Nota característica de esta fiesta, una de las más antiguas de la liturgia, es la ceremonia de apagar el Cirio Pascual al terminar el Evangelio, significando visiblemente que Jesucristo, cuya mística representación ostentaba dicho Cirio, se ha ausentado ya de nosotros.

Leggi anche: https://sicutoves.blogspot.com/2020/05/odiar-lo-que-de-suyo-es-odiable-no-es.html

Condividi o invia per email E-mail

Stampa



Tweet