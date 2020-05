Le Litanie Lauretane della Madonna

Le Litanie Lauretane (dal Santuario di Loreto) sono una antica serie di invocazioni alla Santissima Vergine, implorata nei diversi titoli che ne significano la natura. Non ne conosciamo l’autore, probabilmente la loro origine si situa nel secolo XII, ma certamente costituiscono una delle preghiere più note e devote della Santa Chiesa e più amate dal popolo cristiano. Lo stesso amore verso queste suppliche ebbero sempre i Romani Pontefici: Clemente VII, San Pio V, Sisto V, Paolo V fino a Leone XIII, Pio IX e Pio XII che ora ne prescrissero il canto durante le pubbliche processioni, ora le ampliarono coll’inserimento di nuove invocazioni, ora le arricchirono di copiose indulgenze. Questo ultime sono: di 7 anni ogni volta e plenaria ove le Litanie, coi versetti e l’orazione, vengano recitate per un mese intero.

Francesco Rizi, Immacolata Concezione, XVII sec. (da qui)

Kýrie, eléison.

Christe, eléison.

Kýrie, eléison.

Christe, audi nos.

Christe, exáudi nos.

Pater de cælis, Deus, miserére nobis.

Fili, Redémptor mundi, Deus, miserére nobis.

Spíritus Sancte, Deus, miserére nobis.

Sancta Trínitas, unus Deus, miserére nobis.

Sancta María, ora pro nobis.

Sancta Dei Génetrix, ora pro nobis.

Sancta Virgo vírginum, ora pro nobis.

Mater Christi, ora pro nobis.

Mater divínæ grátiæ, ora pro nobis.

Mater puríssima, ora pro nobis.

Mater castíssima, ora pro nobis.

Mater invioláta, ora pro nobis.

Mater intemeráta, ora pro nobis.

Mater amábilis, ora pro nobis.

Mater admirábilis, ora pro nobis.

Mater boni consílii, ora pro nobis.

Mater Creatóris, ora pro nobis.

Mater Salvatóris, ora pro nobis.

Virgo prudentíssima, ora pro nobis.

Virgo veneránda, ora pro nobis.

Virgo prædicánda, ora pro nobis.

Virgo potens, ora pro nobis.

Virgo clemens, ora pro nobis.

Virgo fidélis, ora pro nobis.

Spéculum iustítiæ, ora pro nobis.

Sedes sapiéntiæ, ora pro nobis.

Cáusa nóstræ lætítiæ, ora pro nobis.

Vas spirituále, ora pro nobis.

Vas honorábile, ora pro nobis.

Vas insígne devotiónis, ora pro nobis.

Rosa mýstica, ora pro nobis.

Turris davídica, ora pro nobis.

Turris ebúrnea, ora pro nobis.

Domus áurea, ora pro nobis.

Fœderis arca, ora pro nobis.

Iánua cæli, ora pro nobis.

Stella matutína, ora pro nobis.

Salus infirmórum, ora pro nobis.

Refúgium peccatórum, ora pro nobis.

Consolátrix afflictórum, ora pro nobis.

Auxílium Christianórum, ora pro nobis.

Regína Angelórum, ora pro nobis.

Regína Patriarchárum, ora pro nobis.

Regína Prophetárum, ora pro nobis.

Regína Apostolórum, ora pro nobis.

Regína Mártyrum, ora pro nobis.

Regína Confessórum, ora pro nobis.

Regína Vírginum, ora pro nobis.

Regína Sanctórum ómnium, ora pro nobis.

Regína sine labe origináli concépta, ora pro nobis.

Regína in cælum assúmpta, ora pro nobis.

Regína sacratíssimi Rosárii, ora pro nobis.

Regína pacis, ora pro nobis.

Agnus Dei, qui tollis peccáta mundi, parce nobis, Dómine.

Agnus Dei, qui tollis peccáta mundi, exáudi nos, Dómine.

Agnus Dei, qui tollis peccáta mundi, miserére nobis.



V. Ora pro nobis, Sancta Dei Genetrix,

R. Ut digni efficiamur promissionibus Christi.



Oremus

Concede nos famulos tuos, quaesumus, Domine Deus, perpetua mentis et corporis sanitate gaudere: et gloriosa beatae Mariae semper Virginis intercessione, a praesenti liberari tristitia, et aeterna perfrui laetitia. Per Christum Dominum nostrum. Amen.







Signore, pietà.

Cristo, pietà.

Signore, pietà.

Cristo, ascoltaci.

Cristo, esaudiscici.

Padre del cielo, Dio, abbi pietà di noi.

Figlio, Redentore del mondo, Dio, abbi pietà di noi.

Spirito Santo, Dio, abbi pietà di noi.

Santa Trinità, unico Dio, abbi pietà di noi.

Santa Maria, prega per noi.

Santa Madre di Dio, prega per noi.

Santa Vergine delle vergini, prega per noi.

Madre di Cristo, prega per noi.

Madre della divina grazia, prega per noi.

Madre purissima, prega per noi.

Madre castissima, prega per noi.

Madre inviolata, prega per noi.

Madre intemerata, prega per noi.

Madre amabile, prega per noi.

Madre ammirabile, prega per noi.

Madre del buon consiglio, prega per noi.

Madre del Creatore, prega per noi.

Madre del Salvatore, prega per noi.

Vergine prudentissima, prega per noi.

Vergine degna di venerazione, prega per noi.

Vergine degna di lode, prega per noi.

Vergine potente, prega per noi.

Vergine clemente, prega per noi.

Vergine fedele, prega per noi.

Specchio di giustizia, prega per noi.

Sede della Sapienza, prega per noi.

Causa della nostra letizia, prega per noi.

Calice spirituale, prega per noi.

Calice degno di onore, prega per noi.

Calice di preziosa devozione, prega per noi.

Rosa mistica, prega per noi.

Torre di Davide, prega per noi.

Torre d’avorio, prega per noi.

Casa d’oro, prega per noi.

Arca dell’alleanza, prega per noi.

Porta del cielo, prega per noi.

Stella del mattino, prega per noi.

Salute degli infermi, prega per noi.

Rifugio dei peccatori, prega per noi.

Consolatrice degli afflitti, prega per noi.

Aiuto dei cristiani, prega per noi.

Regina degli Angeli, prega per noi.

Regina dei Patriarchi, prega per noi.

Regina dei Profeti, prega per noi.

Regina degli Apostoli, prega per noi.

Regina dei Martiri, prega per noi.

Regina dei Confessori, prega per noi.

Regina delle Vergini, prega per noi.

Regina di tutti i Santi, prega per noi.

Regina concepita senza peccato originale, prega per noi.

Regina assunta in cielo, prega per noi.

Regina del sacratissimo Rosario, prega per noi.

Regina della pace, prega per noi.

Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, perdonaci, o Signore.

Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, ascoltaci, o Signore.

Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi.



V. Prega per noi, Santa Madre di Dio.

R. E saremo degni delle promesse di Cristo.



Preghiamo.

Signore Dio, te ne preghiamo, concedi ai tuoi servi perpetua salute di anima e di corpo; e, per la gloriosa intercessione della beata sempre Vergine Maria, concedici di essere liberati dai mali presenti e di godere delle gioie eterne. Per Cristo nostro Signore. Così sia.





Condividi o invia per email E-mail

Stampa



Tweet