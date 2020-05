Le miracolosissime Litanie Domenicane.

Le Litanie Domenicane (ben diverse dalle ordinarie) furono in uso fin da’ primordi dell’Ordine e sembrano composte da quei primi ferventi Apostoli che illustrarono il suo primo nascere ed il suo primo apparire nella Chiesa e però sperimentate efficacissime ad ottenere per la protezione di Maria i pronti soccorsi dalla divina Misericordia alla presenza di gravi tribolazioni dell Ordine o della Fede. È memorabile nella Storia del 1300 l’accanita vessazione mossa a’ primi due Ordini Mendicanti, quello de’ Predicatori e quello de’ Minori da un certo Guglielmo di S. Amore Dottore e Canonico, che dettava a Parigi. Fiorivano allora nella Sorbona i due grandi luminari della Chiesa S. Tommaso e S. Bonaventura che colla fama di eminente dottrina e santità di vita traevano a sé numeroso stuolo di discepoli. E forse Guglielmo più da invidia che da mancanza di lumi si mosse a combattere questi due Ordini prendendo di mira le basi fondamentali della loro professione: la mendicità, la pubblica Salmodia, la predicazione e l’insegnamento. Dettò un libro col titolo De periculis novissimorum temporum nel quale abusando della S. Scrittura e dell’autorità de’ Padri pretendeva mostrare che la professione di Mendicanti non andava disgiunta dall’eterna dannazione. Né è da niegarsi che per quanto questo libro fosse pieno di errori e di eresie non facesse breccia nell’animo di molti e di molte e gravi angustie arrecasse ai due mentovati Ordini. Sedeva allora sulla Cattedra Apostolica il Pontefice Innocenzo IV. In sì fatte angustie i Frati Predicatori ebbero speciale ricorso alla Madre di Dio. Il B. Umberto che allora reggeva l’Ordine ordinò che in tutti i Conventi e monasteri si recitassero dopo il mattutino i sette Salmi Penitenziali e le litanie della B. Vergine, aggiuntavi l’Orazione al Patriarca S. Domenico, come a quello che sotto la tutela di Maria istituì ed assicurò il suo Ordine. E fu in questa circostanza che un Santo religioso nel fervore di sua fiducia vide la Madre di Dio che insisteva presso il suo diletto Figlio dicendo: Fili exaudi eos! Fili exaudi eos! Furono di fatto esauditi. Guglielmo citato davanti al Pontefice Alessandro IV, successore d Innocenzo, a render conto del suo libro ebbe a trovare in un B. Alberto Magno ed in un S. Tommaso d’Aquino due valorosi difensori della verità che ben tosto gli fecero scoprire i suoi errori. Il libro a presenza del Papa fu bruciato e l’Autore severamente punito. I due Ordini svessati accrebbero di rispetto e di onore e per il soccorso di Maria il turbamento fu surrogato dalla pace e dalla calma come avviene in quelle prove che la Provvidenza suol far istromenti dell opera sua. I Cardinali d’allora sorpresi di sì felice successo ebbero a proverbio un dettato che rimane tuttora nella memoria de’ posteri: “Cavete a Litaniis Fratrum Praedicatorum quia mirabilia faciunt“. Prese pure maggior vigore tra i Fr. Predicatori l’uso e la fiducia in queste divote Litanie ed in qualche Provincia di nostra cognizione si pratica di recitarle privatamente e di notte tempo davanti l’Altare della Vergine Santissima implorando il di lei soccorso ne’ casi difficili o torbidi per la Chiesa per l’Ordine e per la rispettiva comunità. Giammai venne praticato questo pietoso ricorso a Maria che non venisse seguito da ottimo effetto. I tempi che corrono non sono per la Chiesa da meno di quei del 1300. I discepoli di Guglielmo di S. Amore forse più insolenti e più perversi non mancano a giorni nostri. L’Irreligione divulgata e prezzolata ha preso per suo impune dettato l’orrenda bestemmia contro l’adorata Persona di Gesù Cristo al cui nome genuflette e trema l’Inferno e contro la purezza di quella Vergine Immacolata che forma la consolazione e il conforto de fedeli. Diresti che son rinati i nuovi Manichei, i nuovi Albigesi del 1300 che dalla lurida lor bocca sputarono il medesimo odio ed il medesimo veleno. Ma la nostra fede non si sgomenta tra mezzo a’ torbidi ed alle burrasche. La nostra speranza è affidata a Colui che può chiamare a tranquillità i venti e le procelle. D’appresso a Lui v’è Colei che conquise tutte le Eresie, confuse tutti gli errori, fugò e disperse tutti i suoi nemici: Ella è MARIA. (da Litanie dell’ordine de’ predicatori solite a dirsi nelle grandi necessità)

Kyrie, eleison.

Christe, eleison

Kyrie, eleison

Christe, audi nos

Christe, exaudi nos

Pater de cælis Deus, miserere nobis

Fili Redemptor mundi Deus, miserere nobis

Spiritus Sancte Deus, miserere nobis

Sancta Trinitas, unus Deus, miserere nobis

Sancta Maria spes miserorum, et dulcis consolatio tribulantium, ora pro nobis.

Sancta Maria Mater Christi sanctissima, ora pro nobis

Sancta Maria Dei Genetrix Virgo, ora pro nobis

Sancta Maria Mater innupta, ora pro nobis

Sancta Maria Mater inviolata, ora pro nobis

Sancta Maria Virgo virginum, ora pro nobis

Sancta Maria Virgo perpetua, ora pro nobis

Sancta Maria gratia Dei plena, ora pro nobis

Sancta Maria æterni Regis filia, ora pro nobis

Sancta Maria Christi Mater et Sponsa, ora pro nobis

Sancta Maria Spiritus Sancti templum, ora pro nobis

Sancta Maria cælorum Regina, ora pro nobis

Sancta Maria Angelorum Domina, ora pro nobis

Sancta Maria scala Dei, ora pro nobis

Sancta Maria porta Paradisi, ora pro nobis

Sancta Maria nostra Mater et Domina, ora pro nobis

Sancta Maria nostra spes vera, ora pro nobis

Sancta Maria nova Mater, ora pro nobis

Sancta Maria omnium fidelium fides, ora pro nobis

Sancta Maria caritas Dei perfecta, ora pro nobis

Sancta Maria imperatrix nostra, ora pro nobis

Sancta Maria fons dulcedinis, ora pro nobis

Sancta Maria mater misericordiæ, ora pro nobis

Sancta Maria mater æterni Principis, ora pro nobis

Sancta Maria mater veri consilii, ora pro nobis

Sancta Maria mater veræ fidei, ora pro nobis

Sancta Maria nostra resurrectio, ora pro nobis

Sancta Maria per quam renovatur omnis creatura, ora pro nobis

Sancta Maria generans æternum Lumen, ora pro nobis

Sancta Maria omnia portantem portans, ora pro nobis

Sancta Maria virtus divinæ Incarnationis, ora pro nobis

Sancta Maria cubile thesauti cælestis, ora pro nobis

Sancta Maria generans factorem omnium, ora pro nobis

Sancta Maria consilii cælestis arcanum, ora pro nobis

Sancta Maria nostra salus vera, ora pro nobis

Sancta Maria thesaurus fidelium, ora pro nobis

Sancta Maria pulcherrima Domina, ora pro nobis

Sancta Maria iris plena lætitia, ora pro nobis

Sancta Maria mater veri gaudii, ora pro nobis

Sancta Maria iter nostrum ad Dominum, ora pro nobis

Sancta Maria advocatrix nostra, ora pro nobis

Sancta Maria stella cæli clarissima, ora pro nobis

Sancta Maria præclarior luna, ora pro nobis

Sancta Maria solem lumine vincens, ora pro nobis

Sancta Maria æterni Dei Mater, ora pro nobis

Sancta Maria delens tenebras æternæ noctis, ora pro nobis

Sancta Maria delens chyrographum nostræ perditionis, ora pro nobis

Sancta Maria fons veræ sapietiæ, ora pro nobis

Sancta Maria lumen rectæ scietiæ, ora pro nobis

Sancta Maria inæstimable gaudium nostrum, ora pro nobis

Sancta Maria præmium nostrum, ora pro nobis

Sancta Maria cælestis patriæ desiderium, ora pro nobis

Sancta Maria speculum divinæ contemplationis, ora pro nobis

Sancta Maria omnium Beatorum beatissima, ora pro nobis

Sancta Maria omni laude dignissima, ora pro nobis

Sancta Maria clementissima Domina, ora pro nobis

Sancta Maria consolatrix ad te confugentium, ora pro nobis

Sancta Maria plena pietate, ora pro nobis

Sancta Maria omni dulcedine superabundans, ora pro nobis

Sancta Maria pulchritudo Angelorum, ora pro nobis

Sancta Maria flos Patriarcharum, ora pro nobis

Sancta Maria humilitas Prophetarum, ora pro nobis

Sancta Maria thesaurus Apostolorum, ora pro nobis

Sancta Maria laus Martyrum, ora pro nobis

Sancta Maria glorificatio Sacerdotum, ora pro nobis

Sancta Maria decus Virginum, ora pro nobis

Sancta Maria castitatis lilium, ora pro nobis

Sancta Maria super omnes feminas benedicta, ora pro nobis

Sancta Maria reparatio omnium perditorum, ora pro nobis

Sancta Maria laus omnium iustorum, ora pro nobis

Sancta Maria secretorum Dei conscia, ora pro nobis

Sancta Maria sanctissima omnium feminarum, ora pro nobis

Sancta Maria præclarissima Domina, ora pro nobis

Sancta Maria margarita cælestis Sponsi, ora pro nobis

Sancta Maria palatium Christi, ora pro nobis

Sancta Maria immaculata Virgo, ora pro nobis

Sancta Maria templum Domini, ora pro nobis

Sancta Maria gloria Ierusalem, ora pro nobis

Sancta Maria lætitia Israel, ora pro nobis

Sancta Maria filia Dei, ora pro nobis

Sancta Maria Sponsa Christi amantissima, ora pro nobis

Sancta Maria stella maris, ora pro nobis

Sancta Maria extende manum tuam et tange cor nostrum ut illumines et liberes nos peccatores

Sancta Maria diadema in capite summi Regis, ora pro nobis

Sancta Maria omni honore dignissima, ora pro nobis

Sancta Maria omni dulcedine plena, ora pro nobis

Sancta Maria regni cælestis meritum, ora pro nobis

Sancta Maria cælestis vitæ ianua, ora pro nobis

Sancta Maria porta clausa et patens, ora pro nobis

Sancta Maria per quam intratur ad Dominum, ora pro nobis

Sancta Maria immarcescibilis rosa, ora pro nobis

Sancta Maria omni mundo pretiosior, ora pro nobis

Sancta Maria omni thesauro desiderabilior, ora pro nobis

Sancta Maria altior cælo, ora pro nobis

Sancta Maria Angelis mundior, ora pro nobis

Sancta Maria Archangelorum lætitia, ora pro nobis

Sancta Maria omnium Sanctorum exultatio, ora pro nobis

Sancta Maria honor et laus, et gloria, et fiducia nostra, ora pro nobis

Filia Dei, Maria, nos respice

Filia Ioachim, Maria, nos dilige

Filia Annæ, Maria, nos suscipe

Agna Dei, tu porta spei, porta nos ad Filium

Agna Dei, nos iungas ei, virginale lilium

Agna Dei, da requiei regnum post exilium



Pater noster – Ave Maria.



V. Ora pro nobis, Sancta Dei Genitrix.

R. Ut digni efficiamur promissionibus Christi.

V. Dignare me laudare te, Virgo sacrata.

R. Da mihi virtutem contra hostes tuos.

V. Domine, exaudi orationem meam.

R. Et clamor meus ad te veniat.



Oremus

Defende, quæsumus, Domine Deus, intercedente beata et gloriosa Dei Genetrice Maria cum omnibus Sanctis tuis, nostram ab omni adversitate Domum et Congregationem, et ab hostium tuere clementer insidiis. Per Christum Dominum nostrum. Amen.









Signore pietà

Cristo pietà

Signore pietà.

Cristo ascoltaci.

Cristo esaudiscici.

Padre celeste, Dio, abbi misericordia di noi

Figlio, Redentore del mondo, Dio, abbi misericordia di noi

Spirito Santo, Dio, abbi misericordia di noi

Santa Trinità, unico Dio, abbi misericordia di noi

Santa Maria speranza dei miseri e dolce consolazione dei tribolati, prega per noi.

Santa Maria, Madre di Cristo santissima, prega per noi

Santa Maria, Vergine Madre di Dio, prega per noi

Santa Maria, Madre Vergine, prega per noi

Santa Maria, Madre inviolata, prega per noi

Santa Maria, Vergine delle vergini, prega per noi

Santa Maria, Vergine perenne, prega per noi

Santa Maria, piena della grazia di Dio, prega per noi

Santa Maria, Figliuola dell’eterno Re, prega per noi

Santa Maria, Madre e Sposa di Cristo, prega per noi

Santa Maria, tempio dello Spirito Santo, prega per noi

Santa Maria, Regina dei cieli, prega per noi

Santa Maria, Signora degli Angeli, prega per noi

Santa Maria, scala di Dio, prega per noi

Santa Maria, porta del Paradiso, prega per noi

Santa Maria, nostra Madre e Signora, prega per noi

Santa Maria, nostra vera speranza, prega per noi

Santa Maria, madre nuova, prega per noi

Santa Maria, fede di tutti i credenti, prega per noi

Santa Maria, perfetta carità di Dio, prega per noi

Santa Maria, Imperatrice nostra, prega per noi

Santa Maria, fonte di dolcezza, prega per noi

Santa Maria, Madre di misericordia, prega per noi

Santa Maria, Madre dell’etrno Principe, prega per noi

Santa Maria, Madre del vero consiglio, prega per noi

Santa Maria, Madre della vera Fede, prega per noi

Santa Maria, nostra risurrezione, prega per noi

Santa Maria, per cui ogni creatura si rinnova, prega per noi

Santa Maria, che generi l’eterna Luce, prega per noi

Santa Maria, che sostieni Colui che tutto sostiene, prega per noi

Santa Maria, forza della divina Incarnazione, prega per noi

Santa Maria, che generi il Creatore d’ogni cosa, prega per noi

Santa Maria, arcano del consiglio celeste, prega per noi

Santa Maria, nostra vera salvezza, prega per noi

Santa Maria, tesoro dei fedeli, prega per noi

Santa Maria, Signora bellissima, prega per noi

Santa Maria, iride piena di letizia, prega per noi

Santa Maria, Madre del vero gaudio, prega per noi

Santa Maria, nostra via al Signore,. prega per noi

Santa Maria, nostra avvocata, prega per noi

Santa Maria, fulgidissima stella del cielo, prega per noi

Santa Maria, più splendente della luna, prega per noi

Santa Maria, che vinci il sole in lucentezza, prega per noi

Santa Maria, Madre dell’eterno Dio, prega per noi

Santa Maria, che dissipi le tenebre dell’eterna notte, prega per noi

Santa Maria, che cancelli il chirografo della nostra condanna, prega per noi

Santa Maria, fonte della vera sapienza, prega per noi

Santa Maria, luce della retta scienza, prega per noi

Santa Maria, nostra gioia inestimabile, prega per noi

Santa Maria, nostro premio, prega per noi

Santa Maria, desiderio della patria celeste, prega per noi

Santa Maria, specchio della divina contemplazione… prega per noi

Santa Maria, più beata di tutti i beati, prega per noi

Santa Maria, d’ogni lode degnissima, prega per noi

Santa Maria, Signora clementissima, prega per noi

Santa Maria, consolatrice di quelli che a te ricorrono, prega per noi

Santa Maria, piena di pietà, prega per noi

Santa Maria, sovrabbondante d’ogni dolcezza, prega per noi

Santa Maria, bellezza degli Angeli, prega per noi

Santa Maria, fiore dei patriarchi, prega per noi

Santa Maria, umiltà dei Profeti, prega per noi

Santa Maria, tesoro degli Apostoli, prega per noi

Santa Maria, lode dei Martiri, prega per noi

Santa Maria, gloria dei Sacerdoti, prega per noi

Santa Maria, onore delle Vergini, prega per noi

Santa Maria, giglio di castità, prega per noi

Santa Maria, benedetta fra tutte le donne, prega per noi

Santa Maria, riscatto di tutti i perduti, prega per noi

Santa Maria, lode di tutti i giusti, prega per noi

Santa Maria, che conosci i segreti di Dio, prega per noi

Santa Maria, la più santa di tutte le donne, prega per noi

Santa Maria, Signora preclarissima, prega per noi

Santa Maria, gemma del celeste Sposo, prega per noi

Santa Maria, palazzo di Cristo, prega per noi

Santa Maria, Vergine immacolata, prega per noi

Santa Maria, tempio del Signore, prega per noi

Santa Maria, gloria di Gerusalemme, prega per noi

Santa Maria, letizia d’Israele, prega per noi

Santa Maria, Figliuola di Dio, prega per noi

Santa Maria, amatissima sposa di Cristo, prega per noi

Santa Maria, stella del mare, prega per noi

Santa Maria, stendi la tua mano e tocca il cuore nostro per illuminare e liberare noi peccatori

Santa Maria, diadema sul capo del Sommo Re, prega per noi

Santa Maria, degnissima d’ogni onore, prega per noi

Santa Maria, ripiena d’ogni dolcezza, prega per noi

Santa Maria, merito del regno celeste, prega per noi

Santa Maria, porta della celeste vita, prega per noi

Santa Maria, porta serrata e aperta, prega per noi

Santa Maria, per cui siamo introdotti al Signore, prega per noi

Santa Maria, rosa immarcescibile, prega per noi

Santa Maria, più preziosa d’ogni cosa pura, prega per noi

Santa Maria, più desiderabile d’ogni tesoro, prega per noi

Santa Maria, più sublime del cielo, prega per noi

Santa Maria, più pura degli Angeli, prega per noi

Santa Maria, letizia degli Arcangeli, prega per noi

Santa Maria, esultanza di tutti i Santi, prega per noi

Santa Maria, onore, lode, gloria e fiducia nostra, prega per noi

Figlia di Dio, Maria, riguardaci.

Figlia di Gioachino Maria, amaci.

Figlia di Anna, Maria, accoglici.

Agnella di Dio, porta della speranza, portaci al tuo Figliuolo

Agnella di Dio, uniscici a Lui, giglio verginale

Agnella di Dio, dacci il regno del riposo dopo questo esilio



Padre nostro – Ave Maria



V. Prega per noi Santa Madre di Dio

R. Affinché siam fatti degni delle promesse di Cristo

V. Rendimi degno di lodarti, Vergine santa

R.Dammi forza contro i tuoi nemici

V. Esaudisci, o Signore, la mia preghiera.

R. E il mio grido giunga a te



Preghiamo

Difendi da ogni avversità, te ne preghiamo, Signore Iddio, per l’intercessione della beata e gloriosa Madre di Dio Maria e di tutti i Santi, la nostra Casa e Congregazione e, clemente, proteggila dalle insidie dei nemici. Per Cristo nostro Signore. Così sia.







