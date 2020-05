[MEDITAZIONI ALFONSIANE] La fede di Maria.

Da Sant’Alfonso Maria de Ligiori, Le Glorie di Maria, Parte Seconda – Delle Virtù di Maria, § 4. – Della fede di Maria, Napoli, 1756 da (intratext.com).

Conforme la B. Vergine è madre dell’amore e della speranza, così anche è madre della fede. Ego mater pulchrae dilectionis et timoris et agnitionis et sanctae spei (Eccli. XXIV, 24). E con ragione, dice S. Ireneo, poiché quel danno che fece Eva colla sua incredulità, Maria lo riparò colla sua fede: Quod Heva ligavit per incredulitatem, Maria solvit per fidem [1]. Eva, conferma Tertulliano, perché volle credere al serpente, contro di quello ch’avea detto Dio, apportò la morte; ma la nostra regina, credendo alle parole dell’angelo, ch’ella restando vergine dovea rendersi Madre del Signore, recò al mondo la salute: Crediderat Heva serpenti, Maria Gabrieli: quod illa credendo deliquit, haec credendo delevit [2]. Mentre dice S. Agostino che Maria dando il consenso all’Incarnazione del Verbo, per mezzo della sua fede aprì agli uomini il paradiso: Fides Mariae caelum aperuit, cum angelo nuncianti consensit [3]. Così Riccardo, che sulle parole di S. Paolo, Sanctificatus est enim vir infidelis per mulierem fidelem (I Cor. VII, 14), scrisse: Haec est mulier fidelis, per cuius fidem salvatus est Adam vir infidelis et tota posteritas [4]. Onde per questa sua fede Elisabetta chiamò la Vergine beata: Beata quae credidisti, perficientur in te quae dicta sunt tibi a Domino (Luc. I, 45) [5]. E S. Agostino soggiunse: Beatior Maria percipiendo fidem Christi, quam concipiendo carnem Christi [6].

Dice il P. Suarez che la S. Vergine ebbe più fede che tutti gli uomini e tutti gli angeli [7]. Vedea ella il suo Figlio nella stalla di Betlemme, e lo credeva il creatore del mondo. Lo vedea fuggire da Erode, e non lasciava di credere ch’egli era il re de’ regi. Lo vide nascere, e lo credé eterno. Lo vide povero, bisognoso di cibo, e lo credette Signore dell’universo: posto sul fieno, e lo credé onnipotente. Osservò che non parlava, e credé ch’egli era la Sapienza infinita. Lo sentiva piangere, e credeva esser egli il gaudio del paradiso. Lo vide finalmente nella morte vilipeso e crocifisso, ma benché negli altri vacillasse la fede, Maria stette sempre ferma nel credere ch’egli era Dio. Stabat iuxta crucem Iesu Mater eius. Sulle quali parole scrisse S. Antonino: Stabat Maria fide elevata, quam de Christi divinitate fixam retinuit. Che perciò dice il santo nell’Ufficio delle tenebre lasciarsi una sola candela accesa [8]. E S. Leone a tal proposito applica alla Vergine quel passo: Non exstinguetur in nocte lucerna eius (Prov. XXXI, 18) [9]. E sulle parole d’Isaia: Torcular calcavi solus et de gentibus non est vir mecum (LXIII, 3), scrisse S. Tommaso: Dicit vir propter Virginem, in qua numquam fides defecit [10]. Onde allora, dice il B. Alberto Magno, Maria esercitò un’eccellentissima fede: Fidem habuit in excellentissimo gradu, quae, etiam discipulis dubitantibus, non dubitavit [11].

Quindi Maria per la sua gran fede meritò d’esser fatta la luce di tutti i fedeli, come vien chiamata da S. Metodio: Fidelium fax [12]; e da S. Cirillo Alessandrino: La regina della vera fede: Sceptrum orthodoxae fidei [13]. E la stessa S. Chiesa per lo merito della di lei fede attribuisce alla Vergine la sconfitta di tutte l’eresie: Gaude, Maria Virgo, cunctas haereses sola interemisti in universo mundo (Ant. 1, noct. 3) [14]. Quindi [15] S. Tommaso da Villanova, spiegando le parole dello Spirito Santo: Vulnerasti cor meum, soror mea sponsa … in uno oculorum tuorum (Cant. IV, 9), dice: Quest’occhi furono la fede di Maria, per cui ella molto piacque a Dio: Per oculos fidem designat, qua Dei Filio Virgo maxime complacuit [16].

Qui esorta S. Idelfonso: Imitamini signaculum fidei Mariae [17]. Ma come abbiamo da imitar questa fede di Maria? La fede è insieme dono e virtù. È dono di Dio in quanto è una luce che Dio infonde nell’anima; è virtù poi in quanto all’esercizio che l’anima ne fa. Onde la fede non solo ci ha da servir per regola di credere, ma anche di operare. Quindi disse S. Gregorio: Ille vere credit, qui exercet operando quod credit [18]. E S. Agostino: Dicis credo: fac quod dicis, et fides est [19] E questo è l’avere una fede viva, cioè il vivere secondo si crede: Iustus autem meus ex fide vivit (Hebr. X, 38). E così disse la B. Vergine, a differenza di coloro che non vivono secondo quel che credono, la cui fede è morta, come dice S. Giacomo: Fides sine operibus mortua est (II, 26).

Diogene andava cercando in terra un uomo: Hominem quaero [20] Ma Dio, fra tanti fedeli che vi sono, par che vada cercando un cristiano: Christianum quaero. Mentre molto pochi sono quelli che ne hanno le opere; la maggior parte ne hanno solo il nome. Ma a costoro dovrebbe dirsi ciocché Alessandro disse a quel soldato codardo che anche Alessandro si chiamava: Aut nomen aut mores muta [21]. Ma meglio si dovrebbero questi miseri chiudere, conforme diceva il P. maestro Avila, come pazzi in una carcere, credendo apparecchiata una eternità felice a chi ben vive ed una eternità infelice a chi vive male, e poi vivendo come non vi credessero [22] Quindi ci esorta S. Agostino a vedere le cose con occhi cristiani, cioè che vedono secondo la fede: Oculos christianos habete [23] Poiché diceva S. Teresa che dalla mancanza di fede nascono tutti i peccati [24]. E perciò preghiamo la S. Vergine che per lo merito della sua fede c’impetri una fede viva: Domina, adauge nobis fidem [25].

