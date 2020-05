[SPADAKITCHEN] Biscotti al grano saraceno con cioccolato e mandorle

(Aggiunge una richiesta in più nei post correlati. Ti suggeriamo di attivare la Cache HTML.)

Avevo della farina di grano saraceno in scadenza, così ho cercato delle ricette per utilizzarla e sul sito amoreterra.com mi sono imbattuta in questi biscotti al grano saraceno con cioccolato e mandorle.

Il marito ha detto che somigliano alla lontana ai cookies. Rispetto a questi, però, sono più friabili e meno burrosi ma non per questo meno golosi. Inoltre, sono senza glutine, quindi vanno bene anche per i celiaci. E sono buonissimi sia da soli che inzuppati!

DOSI: 20 pezzi circa

DIFFICOLTA’: Bassa

PREPARAZIONE: 30 minuti

RIPOSO: 1 h

COTTURA: 20 minuti

COSTO: Medio

INGREDIENTI:

200 g di farina di grano saraceno

100 g di farina di riso

150 g di latte (a temperatura ambiente)

150 g di zucchero di canna

100 g di burro

100 g di cioccolato fondente

50 g di mandorle sgusciate

1 uovo

1 pizzico di sale

½ bustina di lievito per dolci

Zucchero a velo q.b. (opzionale)

PREPARAZIONE:

Per prima cosa, mettete il burro fuori dal frigo, tagliatelo a pezzetti e fatelo ammorbidire a temperatura ambiente.

Intanto, tritate grossolanamente il cioccolato con una mezzaluna o con un coltello. Tritate grossolanamente anche le mandorle in un mixer.

Poi in una ciotola lavorate con una forchetta il burro ammorbidito con lo zucchero di canna, dopodiché aggiungete l’uovo e continuate a lavorare fino a quando gli ingredienti saranno ben amalgamati.

A questo punto, in un’altra ciotola mescolate la farina di grano saraceno e quella di riso con un pizzico di sale ed il lievito setacciato. Poi versate un po’ alla volta il latte e continuate ad amalgamare fino ad ottenere un impasto morbido e liscio.

Ora aggiungete il cioccolato e le mandorle e mescolate, dopodiché avvolgete il composto nella pellicola trasparente e lasciatelo riposare in frigorifero per almeno un’ora.

Passato questo tempo, riprendete l’impasto, staccate dei pezzi, formate delle palline e schiacciatele con le mani. Poi sistematele su una teglia rivestita con carta da forno e fate cuocere in forno statico preriscaldato a 180° per circa 20 minuti.

Infine, sfornate i biscotti e fateli raffreddare su una gratella.

Io ho preferito lasciarli al naturale ma, se lo gradite, potete spolverizzarli con dello zucchero a velo.

Alla prossima ricetta,

