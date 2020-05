Un ‘eccentrico’ nuovo Vescovo ausiliare per Milano

Connect on Linked in

“Il Santo Padre ha nominato Vescovo Ausiliare dell’Arcidiocesi Metropolitana di Milano (Italia), il Rev.do Giovanni Luca Raimondi, del clero della medesima arcidiocesi, finora Vicario Episcopale per la Zona Territoriale IV di Milano, assegnandogli il titolo vescovile di Feradi Maggiore“. Così il bolletino di rinunce e nomine pubblicato dalla Santa Sede il 30 aprile. Il nominato è lo stesso soggetto delle seguenti fotografie.

Nella prima, che riprendiamo da gloria.tv si può osservare la cura della liturgia propria del Vescovo eletto, adornato d’una stola che potrebbe far pensare ad una apertura gay-friendly del Nostro, che invero è noto per essere anticonformista al punto di organizzare corsi di educazione sessuale per single (sulla cui natura la decenza ci porta a non indagare).

Nella seconda invece una simpatica celia del Raimondi, questa volta non già ammantato di stola arcobaleno, ma coperto da un cappello a scacchi presagio della mitria recentemente ottenuta.

Per la gloriosa Chiesa di Milano, che fu degli Ambrogi, dei Carli e degli Ildefonsi, un’ulteriore iniezione di degrado dopo i nefasti episcopati degli ultimi sessanta anni.

