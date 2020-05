‘Vatican news’ è panteista!

[immagine da qui]

Abbandonato per un momento il tema “migranti” l’attuale establishment modernista s’è buttato totalmente sul tema “ambiente”.

Entrambi i temi – sia chiaro – non sono cattivi in sé, a patto che non si vedano nei migranti un segno dei tempi per una società multireligiosa e l’ambiente per diffondere il panteismo.

Ma i modernisti non possono trattarli in modo di verso. Le loro teorie conducono all’ateismo ed al panteismo: basta leggere la Pascendi Domini Gregis pubblicata da San Pio X 112 anni fa per capirlo.

Ma basta anche andare a leggere un articolo apparso oggi sul sito di notizie ufficiale del Vaticano, vaticannews.va, per constatarlo e per comprendere la realtà e l’essenza di una “chiesa” (la chiesa conciliare diversa dalla Cattolica Apostolica Romana) svuotata di ogni contenuto dogmatica, di verità salvifica e fatta araldo delle più disparate battaglie laiche (solitamente anticristiche), banditrice (sulla scia di Paolo VI) dei messaggi dell’ONU.

“Le nostre soluzioni sono nella natura”: un messaggio chiaro di speranza quello che arriva all’intera umanità nell’odierna Giornata internazionale della Biodiversità 2020. Ma anche un monito per ri-programmare il futuro in armonia con il creato. “Mentre cerchiamo di riprenderci meglio dalla crisi attuale”, sollecita il segretario generale delle Nazioni Unite, António Guterres, riferendosi alla pandemia del Covid-19, “lavoriamo insieme per preservare la biodiversità” che è indispensabile “per mitigare le perturbazioni climatiche, garantire la sicurezza dell’acqua e degli alimenti e persino prevenire le pandemie”.

No, cari redattori di vaticannews! No, cari adoratori di Pachamama! Le soluzioni ai drammi non le troviamo nella natura; né nell’ONU!

Non vogliamo essere modernisti, vogliamo essere cattolici e Dio ci faccia perseverare in questo proposito.

Le soluzioni dei drammi che ci affliggono le troviamo in Dio, in Nostro Signore Gesù Cristo, nel Creatore e Redentore del mondo, che ha affidato il suo unico, universale messaggio alla Chiesa Romana, perché tutto tutto fu creato per mezzo di lui e per lui e senza di lui non possiamo far nulla.

