Contro l’usurocrazia e per una rinnovata sovranità: “La Questione monetaria” di Pietro Ferrari

Nuova recensione a cura di Piergiorgio Seveso

>>> La Questione monetaria <<<

Con usura nessuno ha una solida casa

di pietra squadrata e liscia

per istoriarne la facciata,

con usura

non v’è chiesa con affreschi di paradiso

arpe e liuti

e l’Annunciazione dell’Angelo

con le aureole sbalzate,

con usura

nessuno vede dei Gonzaga eredi e concubine

non si dipinge per tenersi arte

in casa ma per vendere e vendere

presto e con profitto, peccato contro natura,

il tuo pane sarà staccio vieto

arido come carta,

senza segala né farina di grano duro,

usura appesantisce il tratto,

falsa i confini, con usura

nessuno trova residenza amena.

Si priva lo scalpellino della pietra,

il tessitore del telaio

CON USURA

la lana non giunge al mercato

e le pecore non rendono

peggio della peste è l’usura, spunta

l’ago in mano alle fanciulle

e confonde chi fila. Pietro Lombardo

non si fe’ con usura

Duccio non si fe’ con usura

nè Piero della Francesca o Zuan Bellini

nè fu “La Calunnia” dipinta con usura. […]

Ezra Pound (Cantos, XLV)

Quando il 24 settembre 2008 tenni all’Università Cattolica del Sacro Cuore in Milano una conferenza su “Ezra Pound tra magistero politico e poesia”, introdotto da Luca Fumagalli, commentai per il pubblico dei presenti questa poesia poundiana che era talmente ricca di carica evocativa, dato anche il contesto in cui era stata scritta, da sopraffare sia lo storico che l’esegeta.

Spesso però queste declamazioni poundiane riempiono la bocca di politici, di Masanielli da prefisso telefonico, di Cola di Rienzo in sedicesimo e d’occasione oppure sono motivo di puri esercizi retorici per esteti estenuati dalla vita e in cerca di un qualche fumoso e nitrente cavallo di battaglia su cui salire a fatica per affrontare i lunghi pomeriggi dell’estate mediterranea. Quasi sempre non si tratta di un approccio serio e quindi, a maggior ragione, si parla a vanvera.

A chi volesse invece approfondire seriamente il tema della questione monetaria, della progressiva ed inesorabile privatizzazione della moneta, diventata da mezzo a totem quasi magico per affamare e sfrutturae l’uomo e tutto il valore ch’egli produce, Radio Spada ha offerto nel 2014 questo saggio di Pietro Ferrari, introdotto da una prefazione molto chiara e lineare di Antonella Rustico.

Pietro Ferrari, un continuatore originale del pensiero di Giacinto Auriti, uno studioso che non “iura” mai “in verba magistri”, spazia nel tempo e nella geografia, dalla fondazione della Banca d’Inghilterra a Bretton Woods, dall’Euro al Fiscal Compact, dal Trattato di Lisbona al famigerato e molto citato MES, il tutto in modo molto godibile e raffinato, senza ciarpame tribunizio o deviazioni partitizzanti.

Siccome poi queste recensioni passano talvolta inosservate, specie in questi ronzanti pomeriggi di tarda pandemia, vorrei spendere due parole che vorrei si imprimessero bene nella memoria dei nostri lettori e che riguardano l’autore di questo saggio.

Pietro Ferrari rappresenta, a modesto ma motivato avviso di chi scrive, anche plasticamente, un vero modello di intellettuale cattolico integrale per gli scrittori di lingua italiana in questo primo (devastante) scorcio del ventunesimo secolo.

Ha spaziato in vent’anni di vita letteraria dai saggi politici al racconto breve, dal romanzo distopico alla trattatistica apologetica (penso all’ottimo Non possumus), dalla storia alle rassegne d’attualità. Poligrafo senza ignoranza, uomo di parte senza faziosità e partigianerie, uomo di Fede senza settarismi e catatonie di ritorno, padre di famiglia senza familismi, cattolico integrale senza afasie da tinello domestico, abruzzese di tempra: sono lieto che Radio Spada ne abbia valorizzato l’opera e l’abbia fatta conoscere ad un pubblico più vasto e variegato.

Buona lettura!

>>> La Questione monetaria <<<

Condividi o invia per email E-mail

Stampa



Tweet