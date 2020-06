[DIFUNDE TU FE CATOLICA] EL SACERDOCIO: ESTADO MÁS SUBLIME QUE TODOS LOS DEMÁS

(Aggiunge una richiesta in più nei post correlati. Ti suggeriamo di attivare la Cache HTML.)

Nota di Radio Spada: continua come sempre la sua collaborazione con Radio Spada il carissimo amico Juan Diego Ortega Santana, titolare del blog sicutoves.blogspot.com. Si tratta della prima rubrica radiospadista dedicata al pubblico spagnolo e ispanofono che ci segue da anni con grande simpatia ed affetto. Un sentito ringraziamento all’amico Juan Diego, vero cattolico integrale, che in molte occasioni ci ha testimoniato il suo affetto e la sua stima. Pregate per Lui. Buona lettura! (Piergiorgio Seveso)

Nota de Radio Spada: Continúa como siempre su colaboración con Radio Spada el muy querido amigo Juan Diego Ortega Santana, propietario del blog sicutoves.blogspot.com. Esta es la primera columna de radiospadistas dedicada a la audiencia española e hispana que nos ha estado siguiendo durante años con gran simpatía y afecto. Un sincero agradecimiento a mi amigo Juan Diego, un verdadero católico integral, que en muchas ocasiones ha sido testigo de su afecto y estima. ¡Ora por él! ¡Feliz lectura! (Piergiorgio Seveso)

EL SACERDOCIO: ESTADO MÁS SUBLIME QUE TODOS LOS DEMÁS

Grande es la dignidad de los Sacerdotes, pero no menor la obligación que sobre ellos pesan. Los Sacerdotes suben a gran altura, pero se impone que a ella vayan y estén sostenidos por extraordinaria virtud; de otro modo, en lugar de recompensa se les reservará gran castigo, como opina San Lorenzo Justiniano. San Pedro Crisólogo dice a su vez que el Sacerdocio es un honor y es también una carga que lleva consigo gran cuenta y responsabilidad por las obras que conviene a su dignidad (…).

Todo Cristiano ha de ser perfecto y santo, porque todo Cristiano hace profesión de servir a un Dios Santo. Según San León, Cristiano es el que se despoja del hombre terreno y se reviste del hombre celestial (…). Por eso dijo Jesucristo: Seréis, pues, vosotros, perfectos, como vuestro Padre Celestial es perfecto (1). Pero la Santidad del Sacerdote ha de ser distinta de la del resto de los seglares, observa San Ambrosio (…), y añade que así como la gracia otorgada a los Sacerdotes es superior, así la vida del Sacerdote tiene que sobrepujar en santidad a los seglares (…) y San Pedro Pelusio afirma que entre la Santidad del Sacerdote y la del seglar ha de haber tanta distancia como del Cielo a la Tierra (…).

Santo Tomás enseña que todos estamos obligados a observar cuantos deberes van anejos al estado elegido. Por otra parte, el Clérigo dice San Agustín está obligado a aspirar la Santidad (…). Y Casiodoro escribe: “El eclesiástico está obligado a vivir una vida celestial” ;“El sacerdote está obligado a mayor perfección mayor perfección que el que no lo es”, como asegura Tomás de Kempis (…), pues su estado es más sublime que todos los demás. Y añade Salviano que Dios aconseja la perfección a los seglares, al paso que la impone a los clérigos (…).





“La dignidad y la santidad sacerdotal” de San Alfonso María de Ligorio Doctor de la Iglesia



NOTAS ACLARATORIAS



1 Evangelio de San Mateo, cap. 5, vers. 48

