[DIFUNDE TU FE CATOLICA] FIESTA DE LA SANTÍSIMA TRINIDAD, el principal Dogma Católico

Nota di Radio Spada: continua come sempre la sua collaborazione con Radio Spada il carissimo amico Juan Diego Ortega Santana, titolare del blog sicutoves.blogspot.com. Si tratta della prima rubrica radiospadista dedicata al pubblico spagnolo e ispanofono che ci segue da anni con grande simpatia ed affetto. Un sentito ringraziamento all’amico Juan Diego, vero cattolico integrale, che in molte occasioni ci ha testimoniato il suo affetto e la sua stima. Pregate per Lui. Buona lettura! (Piergiorgio Seveso)

Nota de Radio Spada: Continúa como siempre su colaboración con Radio Spada el muy querido amigo Juan Diego Ortega Santana, propietario del blog sicutoves.blogspot.com. Esta es la primera columna de radiospadistas dedicada a la audiencia española e hispana que nos ha estado siguiendo durante años con gran simpatía y afecto. Un sincero agradecimiento a mi amigo Juan Diego, un verdadero católico integral, que en muchas ocasiones ha sido testigo de su afecto y estima. ¡Ora por él! ¡Feliz lectura! (Piergiorgio Seveso)

FIESTA DE LA SANTÍSIMA TRINIDAD, el principal Dogma Católico

“La Fe Católica quiere que adoremos la Trinidad en la unidad y la unidad en la Trinidad, sin confundir a las personas y sin separar la sustancia divina”

San Atanasio de Alejandría

El primero y fundamental de todos los Dogmas de nuestra Fe Católica es el de la Santísima Trinidad, y es el que el Espíritu Santo recuerda antes que ningún otro a la Iglesia, habiendo de enseñarlo a todas las naciones, al bautizarlas en el Nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Y así, el Domingo primero después de Pentecostés coincide con la Fiesta de la Santísima Trinidad.

Espíritu Santo, cuyo reinado se inaugura con la Fiesta de Pentecostés, vuelve a inculcar a nuestras almas en esta segunda parte del año (de Trinidad hasta Adviento, seis meses), lo que Jesús Nuestro Señor nos enseñó en la primera (del Adviento hasta la Trinidad, seis meses).

Afirmaciones del Dogma de la Santísima Trinidad se ven a granel en la Liturgia: en el Nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo comienza y termina el Sacrificio de la Misa y el Oficio Divino; en el Nombre de la Santa Trinidad se confieren los Sacramentos y a Ella alabamos al final de los Salmos con el Gloria. También los himnos acaban con la doxología y las Oraciones por una conclusión en Honor de las Tres Divinas Personas. Dos veces se recuerda en la Misa que el Sacrificio se ofrece a la Trinidad Beatísima.

Si queremos vernos siempre libres de toda adversidad hagamos hoy con la Liturgia solemne Profesión de Fe en la Santa y Eterna Trinidad y en Su indivisible Unidad, seguros de que la visión clara de Dios en el Cielo será el premio de nuestra Fe en éste como en los demás Misterios de nuestra Santa Religión.

DOCTRINA CATÓLICA Sobre la Santísima Trinidad

Catecismo Breve del Papa San Pío X

¿Quién hizo el Cielo, la tierra y todas las cosas?



El Cielo, la tierra y todas las cosas, las creó un Señor Todopoderoso que siempre ha existido a quien llamamos Dios.

¿Qué es crear?

Crear es sacar algo de la nada.

¿Quién es Dios?

Dios es el Señor infinitamente bueno que hizo de la nada todas las cosas y que todo lo ve, todo lo oye, todo lo sabe y premia a los buenos y castiga a los malos.

¿Por qué no podemos ver a Dios?

No podemos ver a Dios porque no tiene cuerpo como nosotros, pues es espíritu.

¿Dónde está Dios?

Dios está en todas partes, pero especialmente en el Cielo, en la Sagrada Eucaristía y en el alma de los buenos.

¿Cuántos dioses hay?

Hay un solo Dios verdadero.

¿Cuántas Personas hay en Dios?

En Dios hay Tres Personas distintas.

¿Cuáles son las Tres personas que hay en Dios?

Las Tres Personas que hay en Dios son: El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo.



¿Quién es la Santísima Trinidad?



La Santísima Trinidad es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, Tres Personas distintas y un solo Dios Verdadero.

