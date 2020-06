[DIFUNDE TU FE CATOLICA] Santa Margarita María de Alacoque, Vidente del Sagrado Corazón de Jesús y amiga de su Ángel Custodio

Connect on Linked in

Nota di Radio Spada: continua come sempre la sua collaborazione con Radio Spada il carissimo amico Juan Diego Ortega Santana, titolare del blog sicutoves.blogspot.com. Si tratta della prima rubrica radiospadista dedicata al pubblico spagnolo e ispanofono che ci segue da anni con grande simpatia ed affetto.

Nota de Radio Spada: Continúa como siempre su colaboración con Radio Spada el muy querido amigo Juan Diego Ortega Santana, propietario del blog sicutoves.blogspot.com. Esta es la primera columna de radiospadistas dedicada a la audiencia española e hispana que nos ha estado siguiendo durante años con gran simpatía y afecto. Un sincero agradecimiento a mi amigo Juan Diego, un verdadero católico integral, que en muchas ocasiones ha sido testigo de su afecto y estima. ¡Ora por él! ¡Feliz lectura! (Piergiorgio Seveso)

Santa Margarita María de Alacoque, Vidente del Sagrado Corazón de Jesús y amiga de su Ángel Custodio

Como vimos ayer, Santa Margarita María de Alacoque, además de ser una de las predilectas del Sagrado Corazón de Jesús, gozaba de varios Dones Místicos; en la vida de algunos Santos estas gracias del Cielo no constituyen nada “sobrenatural”, pues se manifiestan con sencillez en el día a día de el sujeto, y en medio de muchas incomprensiones por parte de quienes los tratan, de ahí que sientan reparo a la hora de manifestar estos fenómenos.

Santa Margarita, en su claustro de La Visitación de Paray-le-Monial, recibió la orden de poner por escrito su biografía, sin omitir ningún acontecimiento o suceso sobrenatural. Muy a su pesar y por cumplir con su voto sagrado de obediencia, dejó claro testimonio de varios capítulos donde la Santa trataba con asiduidad con su Ángel Custodio…

Santa Margarita María de Alacoque, Vidente del Sagrado Corazón de Jesús y amiga de su Ángel Custodio “Un día Jesús me dijo: Hija mía, no te aflijas, pues quiero darte un Custodio fiel que te acompañe a todas partes y te asista en todas tus necesidades exteriores e interiores, impidiendo que tu enemigo se aproveche de las faltas en que crea que te ha hecho caer por sus sugestiones…”

“Tal fuerza me comunica esta gracia que parece que ya nada tengo que temer, porque este fiel Custodio de mi alma me asiste con tanto amor que me libra de todas esas penas…”

“Tenía la dicha de gozar frecuentemente de la presencia de mi Ángel Custodio y de ser también frecuentemente reprendida por él…”

“No podía tolerar la menor inmodestia o falta de respeto en la presencia de mi Señor Sacramentado, ante el cual lo veía postrado en el suelo y quería que yo hiciese lo mismo…”

“Siempre lo encuentro dispuesto a asistirme en mis necesidades y nunca me ha rehusado nada que le haya pedido…”



“Cuando el Señor me visitaba, no veía ya a mi Ángel. Le pregunté la causa y me dijo que, durante todo ese tiempo, estaba él postrado con profundo respeto, rindiendo homenaje a Su Grandeza Infinita que se abajaba hasta mi pequeñez; y, en efecto, así lo veía, cuando mi Divino Esposo me favorecía con Sus amorosas caricias.”







(De la Autobiografía de Santa Margarita María de Alcoque)

